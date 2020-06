Trimm-Dich-Pfade: Eine sportliche Alternative

Im Wald hinter Heidingsfeld, einem Würzburger Stadtteil, ist der Startpunkt. Die auf einem blauen Schild abgedruckten "Allgemeinen Nutzungsbedingungen" markieren den Beginn des Trimm-Dich-Pfads: Locker und entspannt soll man laufen, die Übungen korrekt ausführen und ruhig und tief atmen. Die ersten vier Stationen sind Übungen zur leichten Mobilisation, etwa einfache Schwingbewegungen mit den Armen - falsch machen kann man hier nicht viel. Zweieinhalb Kilometern mit 20 Trimm-Dich-Stationen erwarten einen hier.

Alles kann, nichts muss

Mit jeder Station werden die Übungen anspruchsvoller. Beidbeinig über Baumstämme springen etwa sollen die Sprungkraft fördern. Oder hängend an Rekstangen die Knie zur Brust ziehen - die nötigen Bauchmuskeln spürt man am nächsten Tag noch. Doch bei jeder Station gilt die Regel: Alles kann, nichts muss. Wem die Baumstämme zu hoch sind zum Springen, springt eben ohne diese Hürde. Wer Bauchmuskeln aus Stahl hat, streckt die Beine, anstatt sie nur angewinkelt zur Brust zu ziehen.

Seit 50 Jahren - für Jedermann und -frau

Denn das war auch die Idee des Deutschen Sport Bunds (DSB) vor genau 50 Jahren: Sportliche Angebote für alle zugänglich machen. Am 16. März 1970 startete der DSB - heute DOSB - die Kampagne "Trimm Dich durch Sport". Die Initiative richtete sich nicht nur an die Sportvereine und -verbände, sondern an alle Bürgerinnen und Bürger – vom Kind bis zum Großvater. Sie warb in der breiten Öffentlichkeit mit kreativen Ideen für ein neues Sportverständnis und dafür, selbst Sport zu treiben. "Lauf mal wieder", "Schwimm mal wieder", "Fahr mal wieder Rad" lauteten die einfachen Slogans in dieser Zeit.

Renaissance der Trimm-Dich-Bewegung

Birgit Sperlich, Sportwissenschaftlerin an der Universität Würzburg, forscht unter anderem zu solchen Bewegungsmöglichkeiten. Mit einer Gruppe von Studierenden hat sie kürzlich eine Auditierung gestartet, also eine Art Bestandsaufnahme der Trimm-Dich- und Fitness-Pfade in und um Würzburg. Sie hat den Eindruck, dass die aktuell "eine kleine Renaissance erleben". Ob das an den Ausgangsbeschränkungen liegt, die wegen der Coronapandemie auferlegt wurden? Wer weiß, sagt Sperlich. Doch nicht nur als Sportwissenschaftlerin gefällt ihr die Idee der Pfade, auch persönlich nutzt sie diese Bewegungsmöglichkeiten. "Es ist einfach schön, diese Anregungen zu bekommen, dass man - auch ohne Fitnessstudio und wenn man sich zuhause alleine nicht aufraffen kann - Ideen für Übungen bekommt."

Die Natur als Trainerin

Keine der Übungen arbeitet mit schweren Gewichten. Den Schwierigkeitsgrad bestimmt man selbst mithilfe der Wiederholungen: Schaffe ich fünf Kniebeugen oder zehn? Eine Empfehlung wird auf den Schildern für die Stationen mitgegeben. Es wird unterschieden zwischen Familien und erfahrenen Trimmern. Da die Geräte nicht wie im Fitnessstudio nur wenige Meter voneinander entfernt stehen, sondern mehrere hundert Meter dazwischen liegen, wird der Weg ins Fitnessprogramm eingebunden, sagt Sperlich. "Die natürliche Topografie, also etwa eine Steigung, ist eben auch nochmal gut, um fit zu werden. Das ist das Schöne, was man hier in der Natur dazu bekommt."