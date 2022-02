"Trilogie der Stürme": Ylenia, Zeynep und Antonia in Franken

In der Nacht brauste mit Sturmtief "Antonia" der letzte der drei Stürme über Deutschland und Mittelfranken hinweg. Den ganzen Tag wird es laut dem Deutschem Wetterdienst (DWD) wohl noch stürmen, aber ab dem Nachmittag soll es ruhiger werden. Höhepunkt in der Nacht war in Nürnberg wohl um etwa fünf Uhr früh. Der Graupel prasselte gegen die Fensterscheiben, der Wind ließ die Rollläden klappern, der Donner schreckte viele aus dem Schlaf, in manchen Gegenden erledigte das die Sirene der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr.

Teil 1: Sturmtief Ylenia – Stromleitung reißt ab

Das Sturmtief "Ylenia" eröffnete den Sturmreigen am vergangenen Donnerstag. Bis etwa 5.30 Uhr am Morgen meldeten die Integrierten Leitstellen (ILS) in Nürnberg und Ansbach für Mittelfranken nur wenige Einsätze. Bis dahin rückten die Feuerwehren lediglich sieben Mal unwetterbedingt aus. Der Schulunterricht musste nirgends abgesagt werden.

Im Laufe des Tages aber verschärfte sich die Lage: Im Berufsverkehr prallten immer mehr Autofahrer gegen umgestürzte Bäume, die auf den Straßen lagen. Der Tiergarten in Nürnberg blieb vorsichtshalber geschlossen. In Cadolzburg (Lkr. Fürth) stürzte ein Baum auf die Gleise und versperrte den Zügen den Weg. Auch sonst sorgte "Ylenia" für Behinderungen im Zugverkehr. In Schwarzenbruck (Lkr. Nürnberger Land) stürzte ein Baum auf eine Stromleitung und riss sie ab, zwei Bäume fingen Feuer. Die Bergung zog sich bis zum Nachmittag hin. Insgesamt meldeten die Leitstellen rund 210 Einsätze wegen des Sturms. Dennoch: Laut ILS Nürnberg war Mittelfranken "glimpflich davongekommen", nur ein Mensch wurde leicht verletzt.

Teil 2: Sturmtief Zeynep – Dachziegel knallen vor die Lorenzkirche

Am Freitag dann fand eine alte Fußballer-Weisheit Anwendung in der Meteorologie: Nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Auch dieses Mal blieb Mittelfranken größtenteils verschont. Bilder wie etwa in Hamburg und im restlichen Norden des Landes zeichnete sich nicht ab. Von Freitagabend bis Samstagmorgen rückten die Einsatzkräfte im Bereich der Nürnberger ILS insgesamt 108 Mal aus. Dafür wurde die Leitstelle personell verstärkt.

Für Aufsehen sorgte vor allem ein Einsatz: Am Freitagabend wehte "Zeynep" Dachziegel einer Gaube vom Hauptschiff der Nürnberger Lorenzkirche herunter, die Ziegel knallten auf den Vorplatz. Die Feuerwehr sicherte den Bereich ab, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Teil 3: Sturmtief "Antonia" – Straßenbeleuchtung kracht auf Tram-Oberleitung

Insgesamt war Sturmtief "Antonia" gnädiger als die beiden vorherigen Stürme: Während des Höhepunkts zwischen 4.45 Uhr und 5.45 Uhr wurde die mittelfränkische Polizei lediglich zu 20 unwetterbedingten Einsätzen alarmiert. Dabei entstanden nur kleinere Schäden, verletzt wurde niemand.

Allerdings war die Straßenbahn in Nürnberg betroffen. In der Nähe des Dokumentationszentrums Reichsparteitagsgelände stürzte ein Teil der Straßenbeleuchtung auf die Oberleitung der Straßenbahn. Die Linien 6 und 8 konnten nach Angaben der Nürnberger Verkehrsbetriebe nur eingeschränkt fahren. Im betroffenen Bereich wurden Busse und Taxis eingesetzt. Um kurz nach 9.00 Uhr waren die Schäden behoben und die Straßenbahnen konnten wieder fahren.

Die "Trilogie der Stürme" – ein seltener Zufall

Winterstürme an sich sind keine Seltenheit. Schnell kommen Erinnerungen an "Sabine" im Februar 2020 hoch oder weiter zurück an "Kyrill" im Januar 2007. Drei so heftige Stürme mit Windböen mit weit über 100 Stundenkilometer in so kurzer Folge sind aber sehr selten, sagt BR-Meteorologe Christian Lorenz. Das passiere nur alle 25 Jahren, wenn überhaupt. Auf den Klimawandel oder sonstige Ursachen lasse sich das nicht zurückführen, es sei ein "seltener Zufall" gewesen, so Lorenz weiter. "Seit fast 20 Jahren mache ich diesen Job, aber dass drei so heftige Stürme über uns rauschen, das habe ich noch nicht erlebt."