Triftern: Bürgerentscheid über umstrittenen Umbau "Zur Post"

Das Gasthaus "Alte Post" in Triftern (Lkr. Rottal-Inn) mit dem dreigeschossigen Mansarddachbau mit klassizistischer Fassadengliederung aus der Zeit um 1800 ist bis heute eines der ortsbildprägenden Gebäude. Jahrhundertelang hat sich hier das gesellschaftliche Leben abgespielt. Seit 20 Jahren steht das denkmalgeschützte Ensemble leer. Am Sonntag entscheiden die Bürger über die umstrittene Sanierung.

Bildhauer verliebt sich in Gebäude

Der Bildhauer Bernd Stöcker hat sich in diesen Gebäudekomplex verliebt: "Das ist genau das, was ich suche." Für wenig Geld hat der Bildhauer die "Alte Post" gekauft. Aus denkmalpflegerischer Sicht ist es ein Juwel. Das Gebäude aber ist in einem schlechten Zustand.

Aus Gasthaus soll ein Skulpturenmuseum entstehen - für Kritiker zu teuer

Ein Skulpturenmuseum mit Wechselausstellungen sowie eine Begegnungsstätte will Stöcker hier einrichten, um den Ortskern wieder lebendiger zu machen. Das genannte Vorhaben dürfte rund drei Millionen Euro kosten. Um an die staatlichen Fördergelder von bis zu 90 Prozent der Sanierungskosten zu kommen, muss sich auch die Kommune im ersten Schritt mit rund 100.00 Euro beteiligen. Der Gemeinderat hat dem Vorhaben mehrheitlich bereits zugestimmt. Doch bei den Gegnern des Projektes wächst die Kritik, sie erzwangen einen Bürgerentscheid. Ingrid Feuerer ist eine der Initiatorinnen

"Wir sind nicht gegen den Erhalt der alten Post, im Gegenteil. Aber wir haben Bedenken, dass sich die Gemeinde mit dieser Finanzierung, die in unseren Augen nicht steht, in unwägbares Terrain begibt und da Kosten auf die Gemeinde zukommen, die man nicht abschätzen kann." Ingrid Feuerer

Mehrheit der Gemeinde sieht eine Chance

Die Mehrheit im Rathaus dagegen sieht in der Zusammenarbeit mit dem Künstler und Eigentümer des Gebäudes eine einmalige Chance für den Ort, wie Karl Altmann, der derzeit amtierende Bürgermeister in Triftern, sagt:

"Wir haben auch die Chance, ein lebendiges Dorf zu gestalten, einen Begegnungspunkt in der Alten Post zu schaffen mit kultureller Begegnung, mit Kunst, mit Leben aus der Gemeinschaft - das wäre für uns wichtig." Karl Altmann

Am Sonntag entscheiden die Bürger

In den vergangene Jahren gab es kein anderes Thema, das so intensiv diskutiert wurde in Triftern. Am Sonntag müssen sich die Bürger jetzt entscheiden. Dann wird sich zeigen, was aus dem gleichermaßen teils desolaten wie faszinierendem Gebäude wird.