Triefenstein: Rathauschefin packt regelmäßig im Bauhof mit an

Die neue Bürgermeisterin von Triefenstein (Lkr. Main-Spessart), Kerstin Deckenbrock, will nicht nur von ihrem Rathaussessel aus delegieren, sondern selbst mit anpacken. Deshalb tauscht die ehemalige Bundeswehrangehörige an jedem ersten Freitag im Monat die Bürokleidung gegen den Arbeitsoverall und lässt sich Aufgaben vom Bauhof geben. Sinn der Aktion: Die Arbeit des Bauhofs kennenlernen, um bei Beschwerden Bürgern kompetent antworten können. Bei ihrem ersten Einsatz im Juni hatte die Bürgermeisterin Grünflächen gemäht und Zigarettenkippen aufgelesen.

Arbeitseinsatz am Klostersee

An diesem Freitag hatten die Bauhofmitarbeiter am Klostersee zu tun. Dort musste der Uferbereich gemäht und der Kot von Wasservögeln beseitigt werden. Der See war durch belastete Keime im Wasser in die Kritik geraten. Das liegt allerdings eine Weile zurück: Im besonders heißen Jahr 2018 gab es im Wasser Belastungen mikrobiologischer Art. Die zuletzt entnommenen Proben waren allesamt ohne Beanstandung. Laut der Badegewässerverordnung müssen aber bei der Einstufung der Seen die letzten 16 Proben ohne Beanstandung vorliegen. Nach den Vorgaben muss deshalb weiterhin vom Baden per Beschilderung abgeraten werden.