Trickdiebstahl an Heiligabend

Ein unbekannter Mann hat am frühen Morgen des 24. Dezember in Triftern im Landkreis Rottal-Inn bei einer Frau an der Haustür geklingelt und sie gebeten, ihm 250 Euro zu leihen. Und - wie die Polizei Pfarrkirchen jetzt mitteilte - gelang es ihm tatsächlich, die 71-Jährige dazu zu überreden.

Mehrere hundert Euro Beute

Die Frau holte ein Geldbündel mit mehreren hundert Euro aus einem Schrank, gab dem Mann die 250 Euro und deponierte den Rest des Geldes in einem Küchenregal - was der Unbekannte jedoch offenbar mitbekam. Laut Polizei gelang es ihm anschließend, die Seniorin abzulenken, das gesamte Geld an sich zu nehmen und zu flüchten. Die Polizei bittet nun eventuelle Zeugen um Hinweise.