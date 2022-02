Trickbetrüger erschleichen 600.000 Euro von Seniorin in Stein

Trickbetrüger haben von einer Seniorin in Stein im Landkreis Fürth insgesamt 600.000 Euro erschlichen. Nach Angaben der Polizei erhielt die Frau einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Mann berichtete, der Sohn der Frau habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine 17-jährige Jugendliche gestorben sei.

Aus Sorge um Sohn "Kaution" an falschen Polizisten übergeben

Der Trickbetrüger verlangte eine "Kaution" in Höhe von 65.000 Euro und beorderte die Frau nach Neumarkt in der Oberpfalz zu einer Geldübergabe. Er drängte sie außerdem dazu, mit niemandem darüber zu reden. Aus Sorge um den Sohn übergab die Frau das Geld an einen der Trickbetrüger.

Weitere Drohanrufe der Trickbetrüger

Laut Polizei erhielt sie danach noch zwei weitere Anrufe, in denen ein "Wiedergutmachungsgeld" für die Familie der 17-Jährigen in Höhe von mehreren hunderttausend Euro gefordert wurde. Die Seniorin kam auch diesen Aufforderungen nach und übergab das Geld an zwei Standorten in Würzburg und Nürnberg, zu denen sie von den Tätern dirigiert worden war.

Schockzustand – zu spät den Sohn kontaktiert

Nach der letzten Übergabe wurde sie misstrauisch und kontaktierte ihren Sohn, der ihr versicherte, dass es ihm gut gehe. Gegenüber der Polizei gab die Frau an, sie sei nach der Mitteilung über den Unfall ihres Sohnes in einer Art Schockzustand gewesen.

Laut Polizei waren in die Transaktionen keine Bank-Mitarbeitende involviert, die bei den hohen Abhebesummen hätten hellhörig werden können.