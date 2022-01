Trickbetrüger ergaunert von Seniorin in Bayreuth 10.000 Euro

Ein Trickbetrüger hat in Bayreuth eine Seniorin um ihr Erspartes in Höhe von 10.000 Euro gebracht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Gauner am Dienstag bei der 78 Jahre alten Frau angerufen und sich als Kripobeamter ausgegeben.

Masche der Täter: Geld nach Einbruch in Nachbarschaft nicht sicher

Nach einem Einbruch in der Nachbarschaft seien zwei Täter festgenommen und bei ihnen ein Zettel mit der Adresse der 78-Jährigen vorgefunden worden, erklärte der falsche Beamte der Dame. Deshalb wäre ihr Geld auf dem Bankkonto nicht sicher. Daraufhin habe die Frau Bargeld in zwei Bankfilialen abgehoben.

Betrüger behaupten, es handle sich bei Erspartem um Falschgeld

Der Trickbetrüger habe dann die Nummern der Geldscheine telefonisch bei der 78-Jährigen abgefragt und ihr vorgegaukelt, dass es sich um Falschgeld handele. Ein Polizist werde das Falschgeld bei ihr abholen. Später habe die Frau die angeblich gefälschten Geldscheine tatsächlich dem falschen Kripobeamten ausgehändigt.

Täterbeschreibung: Polizei sucht Zeugen

Der Trickbetrüger ist nach Polizeiangaben etwa 1,65 Meter groß, trug eine Stoffjacke, dunkle Jeans, eine weiße Baseballmütze, eine schwarze FFP2-Maske und soll hochdeutsch gesprochen haben. Zeugen, die Hinweise zu dieser Person geben können oder weitere verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Andechsstraße/Meranierring in Bayreuth gemacht haben, sollen sich bei der Polizei unter 0921/506-0 melden.

Trickbetrug am Telefon weit verbreitet

Wie die Polizei weiter mitteilt, seien Betrüger immer wieder mit verschiedenen Varianten des Trickbetrugs am Telefon erfolgreich. Die Geschichten, die sie erzählen, seien dabei ganz unterschiedlich. Neben dem "falschen Polizeibeamten" gebe es unter anderem Schockanrufe, bei denen behauptet wird, Angehörige hätten einen schweren Unfall verursacht und bräuchten dringend Geld. In Corona-Zeiten geben die Betrüger unter anderem auch vor, es gebe schwer erkrankte Corona-Patienten, für die ein fabrikneues Beatmungsgerät angeschafft werden müsse und Ähnliches.

Bei Trickanruf auflegen und Polizei verständigen

Die Polizei rät, sofort aufzulegen, wenn ein Anruf verdächtig erscheint. Auch Bekannte und Angehörige sollten gewarnt werden, sich auf solche Telefonate einzulassen. Die Polizei werde niemals von Bürgern die Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen fordern.