Trickbetrüger entlarvt: Bankangestellte verhindert Geldbetrug

Eine aufmerksame Bankangestellte hat im Landkreis Forchheim einen Trickbetrug vereitelt. Dabei half ihr ein spezielles Präventionskuvert, teilt die Polizei mit.

Versuchter Trickbetrug: Mann will hohen Geldbetrag abheben

Im Vorfeld des Banktermins hatte ein unbekannter Anrufer einem 85 Jahre alten Mann am Telefon versichert, dass Einbrecher in der Nachbarschaft unterwegs seien und sein Geld auch auf der Bank nicht sicher sei. Um sein Vermögen zu schützen, müsse er es von der Bank abheben. Ein Beamter würde es im Anschluss abholen und in Sicherheit bringen.

Als der 85-Jährige dann einen hohen Geldbetrag abheben wollte, schöpfte die Bankangestellte Verdacht. Mit Hilfe eines Präventionskuverts machte die Frau den Bankkunden auf den geplanten Betrug aufmerksam. Als der 85-Jährige viele der dort aufgedruckten Fragen mit "Ja" beantworten konnte, wurde ihm klar, dass er beinahe auf einen Trickbetrug reingefallen war.

Die Bankmitarbeiterin verständigte die Polizei. Wenig später habe der Betrüger dann erneut angerufen. Dabei merkte er allerdings, dass sich inzwischen die Polizei eingeschaltet hatte und legte auf.

Fragebogen in Bankfilialen soll Trickbetrug verhindern

Präventionskuverts liegen in oberfränkischen Bankfilialen bereit. Wenn Menschen ungewöhnlich hohe Abhebungen machen, sollen Mitarbeiter das Geld in diese Umschläge verpacken. Dort aufgedruckte Fragen sollen die potenziellen Betrugsopfer auf möglicherweise geplante Verbrechen aufmerksam machen. Dazu zählen Fragen wie "Sollen Sie das Geld heute noch übergeben?", "Wurde ihnen verboten, über den Grund der Abhebung zu sprechen?" oder "Hat sich der Anrufer als Familienangehöriger, Polizist, Arzt, Notar oder Richter ausgegeben?"

Die Präventionskuverts sollen insbesondere in Situationen eingesetzt werden, in denen die potenziellen Betrugsopfer während ihres Bankaufenthaltes noch den mutmaßlichen Betrüger am Telefon haben.