Triathlon-Preis: Challenge Roth zum "Rennen des Jahres" gewählt

Wie die Verantwortlichen mitteilen, haben die Leser und Leserinnen der Zeitschrift "triathlon" den Challenge Roth zum wiederholten Mal zum beliebtesten Triathlon weltweit gewählt. Den Preis nahmen die Organisatoren Alice und Felix Walchshöfer am Samstagabend bei der Triahtlonparty "sailfish-Night of the Year" in Langen bei Frankfurt entgegen.

Challenge Roth Organisatoren sagen "Danke"

Felix Walchshöfer sagte: "Der Award geht nicht an uns beide, sondern an alle 7.500 Helferinnen und Helfer rund um die Veranstaltung, an alle Athleten und Zuschauer, die Jahr für Jahr von nah und fern zu uns kommen und an alle Unterstützer aus den Städten und Gemeinden des Landkreises Roth. Ohne all diese Menschen wäre die Veranstaltung nicht möglich. Dafür sagen wir Danke."

Der beliebteste Triathlon weltweit

Insgesamt stimmten 51 Prozent der "triathlon"-Leser online für den Challenge Roth als bestes Rennen ab. Jedes Jahr treten Triathleten aus aller Welt in Roth in den Disziplinen Schwimmen (3,8 km), Radfahren (180 km) und Laufen (42,2 km) gegeneinander an.