Triathlon Europameisterschaften 2021 in Roth

Die Europameisterschaften der Triathleten auf der Langdistanz werden im kommenden Jahr beim Challenge in Roth ausgetragen. Zum zweiten Mal nach 2012 ist die Triathlon-Hochburg damit Austragungsort des Rennens um den Europameistertitel in allen Altersklassen. Bereits vor einigen Wochen erhielten die Veranstalter auch den Zuschlag für die deutsche Meisterschaft. In diesem Jahr fällt der Challenge coronabedingt aus.

Deutsche und Europa-Meisterschaft in einem Wettkampf

Damit werden erstmals die Kämpfe um die deutschen und europäischen Meistertitel in einem Wettkampf ausgetragen. Dementsprechend werden 200 der insgesamt 3400 Startplätze für die Europameisterschaften reserviert und an die jeweiligen nationalen Verbände vergeben.

„Mit großer Vorfreude geben wir bekannt, dass die Langstrecken-Europameisterschaft 2021 in der einzigartigen Location von Roth und damit im Triathlon-Mekka für Langdistanzathleten stattfinden wird. Gerne erinnere ich mich noch an 2012, als wir zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit Challenge unsere Langdistanz-Europameisterschaft in Roth durchgeführt haben. In der äußerst schwierigen Zeit, in der wir derzeit leben, sind solche positiven Nachrichten sehr willkommen.“ Renato Bertrani, Präsident der Europäischen Triathlon Union

Region will "toller Gastgeber" sein

Felix Walchshöfer, Geschäftsführer des Veranstalters TeamChallenge erklärt, es sei eine große Wertschätzung für den Triathlon-Landkreis Roth beide Meisterschaften austragen zu dürfen. Die Region werden alles dafür tun, ein toller Gastgeber zu sein. Im Jahr 2012 wurde die Europameisterschaft über die Langdistanz schon einmal in Roth ausgetragen. Die Athleten absolvieren dabei 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen.