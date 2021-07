Triathlon-Duell der Superstars: Mann gegen Mann im Allgäu

Triathlon-Wettkämpfe sind im Allgäu nichts Neues: Schon seit 1983 wird beim Allgäu-Triathlon in Immenstadt geschwommen, geradelt und gelaufen. Es ist der älteste Wettkampf dieser Art in Deutschland und einer der beliebtesten. Aber das, was der deutsche Ausnahme-Triathlet Jan Frodeno und der Kanadier Lionel Sanders am Wochenende vorhaben, das gab es noch nie. Nicht im Allgäu, nicht woanders auf der Welt: Das Tri-Battle-Royale ist ein Mann-gegen-Mann-Duell in der Triathlon-Langdistanz.

Straßensperrungen wegen Wettkampf

Das heißt, die beiden Sportler starten am Sonntag um 9 Uhr: Zuerst müssen sie 3,8 Kilometer im Alpsee schwimmen, dann geht‘s auf dem Rad quer durch Immenstadt zur B19. Die wird zwischen den Abfahrten Herzmanns und Sonthofen-Nord in Fahrtrichtung Süden zur Rennradstrecke und deshalb bis etwa 14 Uhr gesperrt. 180 Kilometer müssen die Kontrahenten im Sattel absolvieren. Wechselzone ist anschließend in Burgberg. Die Marathonstrecke laufen die Sportler auf der so genannten Birkenallee. Dafür wird die Staatsstraße zwischen Rettenberg und der B19 am Nachmittag gesperrt.

Weltrekord könnte gebrochen werden

Der Organisator des Promo-Wettkampfes, Hannes Blaschke aus Immenstadt, und sein Team tut gerade alles dafür, dass die Bedingungen für den Wettkampf ideal sind und sogar der Weltrekord in der Langdistanz gebrochen werden könnte. Zum Beispiel werden an der Radstrecke extra Wendepunkte aus Holz aufgebaut, so dass die Sportler nicht ausgebremst werden.

Alles hängt vom Wetter ab

Den Rekord in der Langdistanz hat Olympiasieger und dreifache Hawaii-Ironman-Weltmeister Frodeno 2016 bei der Challenge Roth in Mittelfranken aufgestellt. Den Wettkampf gewann er in 7:35:39 Stunden. Seither ist dieser Weltrekord ungebrochen. Ob sich das am Sonntag ändert, hängt auch vom Wetter ab: Kühles Wetter sei auf der Marathon-Strecke ideal, Regen beim Radfahren eher hinderlich und laues, sonniges Wetter mit blauem Himmel würde die Sportler noch einmal zusätzlich motivieren, meint Hannes Blaschke, Geschäftsführer der Allgäu-Triathlon GmbH.

Ausnahme-Triathlet Frodeno war schon als Kind im Allgäu

Dass das Duell der Triathlon-Ikonen im Allgäu stattfindet, ist kein Zufall: Jan Frodeno hat den Kanadier und vierfachen Ironman-Sieger Sanders herausgefordert und ins Allgäu gelockt. Der 39-jährige Frodeno hat schon als Kind den Allgäu-Triathlon miterlebt und ist selbst schon einmal beim Allgäu-Triathlon angetreten. 2019 gewann er die olympische Distanz.

Trotz Corona: Endlich wieder Triathlon

Viele Allgäuer und Triathlon-Fans fiebern dem Event am Sonntag bereits entgegen: Frodeno als Weltrekordhalter hat mehr zu verlieren, als zu gewinnen. Er ist der Herausforderer. Für den 33-jährigen Kanadier dagegen ist das die Chance seines Lebens – wenn er gewinnt, geht ein Erdbeben durch die Triathlonszene.

Dass der Wettkampf im Allgäu stattfindet, sei ein tolles Aushängeschild für die Region und den Sport an sich, sagt Blaschke. Außerdem: Endlich wieder eine Triathlon-Veranstaltung. Wegen Corona seien alles Wettkämpfe in den vergangenen Monaten abgesagt worden.

Zuhause bleiben – aus Liebe zum Sport

Kritik gibt es an dieser Veranstaltung aber auch: Wegen Corona dürfen nur etwa 400 geladene Gäste sowie Ticketinhaber in den Eventbereich. Der Organisator ruft außerdem dazu auf, nicht an die Wettkampfstrecke zu kommen, weil die vielen Streckenkilometer nicht zu 100 Prozent abgesichert werden könnten. „Bleibt aus Liebe zum Sport zuhause“, so Hannes Blaschke.

Wettkampf wird live im Internet gezeigt

Miterleben kann man das Triathlon-Event trotzdem: Der gesamte Wettkampf wird live im Internet gestreamt: Unter anderem zeigt auch BR24sport.de das Duell der Triathlon-Giganten. Wer möchte, kann sogar die Vitalwerte der beiden Sportler während des Wettkampfs checken.