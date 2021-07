Treuchtlingen: Schienen zerschneiden Stadt in zwei Teile

Der geplante Deutschlandtakt 2030 mit deutlich mehr Zügen zwischen den Metropolen könnte sich auf die Stadt Treuchtlingen positiv auswirken. Urbanistik-Studierende der TU München haben die 13.000- Einwohner-Stadt untersucht und ein Konzept zur Stadtentwicklung vorgestellt. Um den westlichen Teil der Stadt für Fußgänger vom Bahnhof aus besser erreichbar zu machen, empfehlen die angehenden Stadtplanerinnen eine Brücke über die Gleise.

Fußgängerbrücke als Erkennungszeichen für Treuchtlingen

Die Fußgängerbrücke könnte gleich als Erkennungszeichen der Stadt dienen, so die Studierenden. Bisher können Fußgänger und Radfahrer in den Stadtteil oberhalb des Bahnhofs nur durch unattraktive Unterführungen gelangen. "Die Schienen zerschneiden die Stadt in zwei Teile", so ihre Analyse. Die hochwertigen Flächen im Westen seien bisher schlecht zu erreichen. Diese könnten deshalb bisher nicht von der Nähe zum Bahnhof profitieren.

Potenzial für die Dienstleistungs-Branche

Die Urbanistik-Studierenden an der TU München sehen in Treuchtlingen Potenzial für die Dienstleistungsbranche. Diese sei noch wenig vertreten und habe einen weiteren Vorteil: Sie braucht wenig Flächen. Die Studierenden schlagen vor, langfristig auf dem Gelände der Mineralwasserfirma Altmühltaler Büros und Gastronomie einzurichten. "In den alten Industriehallen könnte sich ein kreatives Umfeld für neue Dienstleistungs-Unternehmen ergeben", so ihr Konzept. Bisher wird das Areal allerdings noch von dem Unternehmen genutzt.

Attraktives Gelände der Mineralwasserfirma Altmühltaler

Treuchtlingens Bürgermeisterin Kristina Becker (CSU) erklärte, das Altmühltaler-Areal zu bekommen, sei ein wichtiges Ziel. Professor Alain Thierstein vom Lehrstuhl für Urbanistik an der TU München riet der Stadtspitze, sich frühzeitig um diese Flächen zu bemühen. "Eine Stadt sollte früh etwas kaufen, damit sie später jemanden etwas anbieten kann."

Montabaur: 1.200 Arbeitsplätze durch ICE-Haltestelle

Im Fall der Stadt Montabaur lasse sich erkennen, dass sich eine ICE-Haltestelle positiv auswirke, so die Studierenden. Rund um den Bahnhof seien in wenigen Jahren 1.200 neue Arbeitsplätze entstanden. Ein Investor habe das Areal frühzeitig gekauft. Die Bahn will im Rahmen des sogenannten Deutschlandtaktes bis zum Jahr 2030 die großen Metropolen regelmäßig mit schnellen Zügen erreichbar machen. Am Bahnhof im mittelfränkischen Treuchtlingen werden die ICE-Züge zum Umsteigen Halt machen.