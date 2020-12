Treuchtlingen: Rentner fährt am Friedhof in Trauergemeinde

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag (08.12.20) nach einer Trauerfeier am Friedhof in Treuchtlingen (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen). Ein 87-jähriger Autofahrer hatte nach einer Trauerfeier die Kontrolle über seinen Wagen verloren und fuhr in die Trauergemeinde, so ein Polizeisprecher.

Auto erfasst vier Menschen am Friedhof Treuchtlingen

Zwei Frauen und zwei Männer wurden von dem Auto erfasst. Ein 59-Jähriger erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden, die drei anderen Opfer wurden schwer verletzt. Der 87-jährige Unfallverursacher erlitt einen schweren Schock und musste vor Ort betreut werden.