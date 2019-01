Treten Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen dem MVV bei?

Erst mit dem Auto nach Holzkirchen, um dann von dort aus den MVV Richtung München zu nutzen? Sowas soll durch den Beitritt zum MVV bald der Vergangenheit angehören. Günstiger und einfacher könnte es dadurch werden.

Abgestimmte Bus- und Bahnfahrpläne

Einfacher, weil die Bus- und Bahnfahrpläne aufeinander abgestimmt würden und es nur noch eine Fahrplanauskunft gäbe. Günstiger, weil im gesamten Netz ein Tarif gelten würde und die Grundpreise wegfielen. Außerdem planen die Behörden noch Semester- und Jobtickets. Wie viel der einzelne genau sparen würde, lässt sich derzeit jedoch noch nicht sagen.

Erleichterung für Pendler – Kosten für den Landkreis

Den Landkreis Miesbach würde dieser Beitritt Schätzungen des MVV zufolge 2,2 bis 3 Mio. Euro pro Jahr kosten. Der Freistaat hat bereits in Aussicht gestellt, sich daran zu beteiligen. Bis Pendler bereits in Gmund oder Miesbach in den Zug steigen und entspannt nach München fahren können – und nicht erst mit dem Auto nach Holzkirchen müssen – dauert es allerdings mindestens noch bis 2022.