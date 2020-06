Trennfelder Klostersee ist Bayerns schlechtester Badesee

In den Wasserproben wurden überhöhte Darmbakterien-Werte festgestellt. Wie das Landratsamt Main-Spessart mitteilte, sind Wildvögel, die sich zeitweise am See aufgehalten haben, Schuld an den schlechten Messwerten. Unnatürlich große Ansammlungen von Wasservögeln können gerade bei kleineren Badeseen dazu führen, dass die Selbstreinigung versagt.

Schon im vergangenen Jahr wurde der Trennfelder Klostersee als belastet eingestuft. Das Landratsamt rät davon ab, in dem See baden zu gehen.