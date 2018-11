Trendsport Stehpaddeln gefährdet Wasservögel

In einer Studie, die der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Auftrag gegeben hat, heißt es, dass Vögel selbst durch Paddler, die noch eineinhalb Kilometer entfernt waren, aufgeschreckt wurden. Noch stärker würden die Tiere nur durch Motorboote gestört, weniger hingegen durch Segler oder Ruderer. Das Aufschrecken der Tiere sei im Winter ein besonderes Problem. Wenn die Tiere zu viele Fettreserven verbrauchten, kehrten sie geschwächt in ihre Brutgebiete in Island, Skandinavien oder Sibirien zurück.

Millionen Wasservögel rasten in Bayern

Während der Wintermonate rasten auf den bayerischen Gewässern Millionen Wasservögel. Sie kommen aus dem Norden und Nordosten, um hier zu überwintern oder weiter nach Süden zu ziehen. Deshalb wurden für die Studie vor allem die Monate zwischen September und April ausgewertet. 49 Vogelbeobachter und drei Kameras am Rothsee und am Starnberger See lieferten die Daten.

Stehpaddler oft in Ufernähe unterwegs

Eine Erklärung könnte laut Studie sein, dass die menschliche Silhouette beim Stehpaddeln besonders gut zu erkennen sei. Außerdem seien Stand-up-Paddler oft in Ufernähe unterwegs, wo sich auch die meisten Vögel aufhielten. Der Landesbund für Vogelschutz will jetzt besser aufklären. Ein Stehpaddler müsse mindestens einen Abstand von 300 Metern zu einer Gruppe Wasservögel einhalten. Zudem sollen Naturschutzgebiete besser gekennzeichnet werden.