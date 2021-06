Trendsport Stand-Up-Paddeling - Nicht überall gern gesehen

Leise über das Wasser gleiten, weit weg von Lärm und Hektik der Badeplätze: Diese Vorstellung bringt heuer immer mehr Menschen auf das SUP-Board, also das Stand-up-Paddle-Board. Aufrechtstehendes Paddeln ist ein Trendsport und auch deshalb so beliebt, weil es den ganzen Körper fordert.

Der zweite Corona-Sommer und "Urlaub dahoam" tun das Übrige – und so sind die SUPs nicht mehr wegzudenken von den bayerischen Seen. Doch das hat Folgen, die nicht nur positiv sind.

SUP-Boards gibt es in jedem Baumarkt

Was heute als Trendsport gilt, hat seinen historischen Ursprung auf den polynesischen Inseln: Dort paddelten Fischer einst im Stehen mit ihren Kanus über die Riffe, um fischen zu können. Heute gibt es die aufblasbaren Bretter fast in jedem Baumarkt oder recht günstig per Online-Shopping.

Das Problem: Die Leute bekommen auf diesem Weg keine Verhaltensempfehlung mit an die Hand – und wissen oft nicht, was sie mit dem Brett auf dem Wasser beachten sollten, schildert Florian Leupold vom Augsburger Surfclub. Er verleiht die beliebten Bretter am Mandichosee bei Mering: "Wenn du die Leute beobachtest, die keine Einweisung haben, sondern einfach mal für 200 Euro ein Brett ersteigert haben – die brauchen den ganzen Platz, wissen nicht, wie man's aufpumpt oder paddeln gern ins Naturschutzgebiet, obwohl's angeschrieben ist."

Paddeln im Naturschutzgebiet: Geht gar nicht

Genau dieses Paddeln an der falschen Stelle könne enormen Schaden anrichten, erklärt Sebastian Koch aus der Umweltabteilung des Landratsamts Aichach-Friedberg: "Da gilt es, um zu verhindern, dass man geschützte Arten stört, einfach bestimmte Bereiche zu meiden, zum Beispiel Ufer mit dichtem Schilfwuchs".

SUP-Boards gelten als Wasserfahrzeuge

Das Landratsamt hat unter anderem das Paddeln am beliebten Weitmannsee bei Mering verboten – beziehungsweise eigentlich nur daran erinnert, dass Wasserfahrzeuge dort noch nie erlaubt waren. Denn das sind die Stand-up-Paddle-Boards eigentlich: Fahrzeuge – auch wenn sie unaufgepumpt in einen Rucksack passen.

Verständnis für Einschränkungen, Ärger über Neulinge

Bei erfahrenen Paddlern stoßen die Einschränkungen zwar auf Verständnis, ein wenig Ärger ist allerdings auch mit dabei: "Wenn du dir eine Luftmatratze kaufst, informierst du dich vorher auch nicht, wie du dich mit einer Luftmatratze verhältst", erklärt Florian Leupold das Verhalten vieler Neulinge, "für viele ist das nix anderes. Wenn die sich vorher informieren würden, wäre das viel einfacher. Es ist auch viel fehlender logischer Menschenverstand."

Daneben wünscht er sich vor allem eines: Gegenseitige Rücksichtnahme, auch an Land. Beim Auslassen der Luft gibt es zum Beispiel einen Trick gegen den Lärm: ein Handtuch in die Öffnung stecken. Das verhindert, das umliegenden Badegäste aufgeschreckt werden – und erhöht die Chance auf ein friedliches Nebeneinander.