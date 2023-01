Trendsport Hyrox – Booster für die Fitness

Hyrox ist ein Mix aus Fitnessübungen, Intervalltraining und Ausdauerläufen. Daher kommen Ausdauer- und Kraftsportler gleichermaßen auf ihre Kosten. Weitere Besonderheit: Wettbewerbe für Fitness-Freaks. Durch die Kombination von intensivem Fitness-Training mit nationalen und internationalen Wettkämpfen wird Hyrox immer beliebter.

Hyrox-Training in Würzburger Center

Auch Stefan Koch hat den Sport für sich entdeckt. Mehrfach in der Woche verbessert er seine Fitness in einem Würzburger Center. Koch betrieb schon vorher Sport, doch nun hat er sich endgültig für Hyrox entschieden. "Das hat mich richtig angefixt", sagt der 32-jährige, "es hat von Anfang an Spaß gemacht und motiviert, immer weiter zu machen. Deshalb bin ich jetzt dort hängengeblieben."

Wer schon vor vielen Jahren Sport betrieben hat, den erinnert Hyrox an das frühere Zirkeltraining. Zum Konzept gehört ein genauer und ganzheitlicher Trainingsplan. Und der hilft Stefan Koch auch für seinen Beruf. "Der Rücken wird dadurch gestärkt", sagt der Maurer aus Erfahrung, "man tut sich bei der Arbeit wesentlich leichter, verhebt sich nicht so schnell."

Zum Podcast "Das Fitnessmagazin: Durchstarten im Frühling mit HYROX und Fit for running"

Hyrox auch für andere Sportarten hilfreich

Koch trainiert in Würzburg unter Anleitung von Coach Detlef Martach. Er achtet darauf, dass die Übungen richtig ausgeführt werden. Und Martach passt auf, dass vorgeschriebene Zeiten eingehalten werden. Hyrox bringt auch Athleten aus anderen Sportarten weiter. "Volleyballer haben mir bestätigt, dass sie dadurch mehr Kondition aufgebaut und ihre Muskulatur gestärkt haben", so Martach, "und von Triathleten habe ich gehört, dass ihnen die Übungen fürs Schwimmen wie fürs Fahren mit dem Fahrrad geholfen haben." Durch Hyrox lernen sie andere Bewegungsabläufe kennen, der Sport macht gelenkiger und kräftiger und hilft dabei, sich noch in Details zu verbessern.

Detlef Martach hat die Wirkungen am eigenen Leib verspürt. "Ich habe American Football gespielt, musste dann aus Verletzungsgründen aufhören und bin zum Laufen gewechselt, aber das war überhaupt nicht mein Sport", erzählt er, "dann kam ich zu Hyrox und habe dadurch ein sehr hohes Fitnesslevel aufbauen können."

Hyrox-Wettkampf: "Härtestes Fitness-Event"

Der Sport wird einzeln und in Gruppen trainiert, er führt zu hoher Herzfrequenz und dabei werden sehr viele Kalorien verbraucht. Hyrox macht fit für den Alltag, doch für Stefan Koch ist er nicht nur eine Freizeitbeschäftigung. Der Athlet aus dem Landkeis Würzburg nutzt das Training auch, um sich auf Hyrox-Wettkämpfe vorzubereiten. Dort absolvieren Teilnehmer acht Läufe über jeweils 1.000 Meter und dazwischen Fitnessübungen zwischen zwei und sieben Minuten.

Dazu gehört zum Beispiel, einen Schlitten mit einem vorgegebenen Gewicht über eine Distanz von zwei mal 25 Metern zu schieben. Und einen Medizinball vielfach über eine bestimmte Höhe an die Wand zu werfen. Oder mit einem Sandsack auf den Schultern über eine gewisse Distanz Ausfallschritte zu absolvieren. Deshalb werden Hyrox-Wettbewerbe nicht selten als "härtestes Fitness-Event" bezeichnet.

Zum Artikel "Hyrox: Neue Wettkampfsportart für Kraft und Ausdauer"

Nächster Wettkampf für Stefan Koch im März

Die Wettkämpfe verlangen Athleten sehr viel ab. Für die Besten gilt es dann, sich durchzukämpfen und Grenzen auszuloten. Die Wettkämpfe dauern in der Regel zwischen 70 und 120 Minuten. Entscheidend ist am Ende die Zeit, die ein Teilnehmer für den gesamten Parcours benötigt.

"Dass ich dort einmal gewinnen werde, glaube ich nicht", zeigt sich Stefan Koch selbstkritisch, "wichtig ist für mich einfach eine gute Zeit und eine gute Platzierung. Das wichtigste ist jedoch, Spaß zu haben, erst dann kommen Zeit und Platz." Dreimal hat Koch im letzten Jahr an Wettkämpfen teilgenommen. "Und jedes Mal habe ich eine bessere Zeit erzielt." Deshalb will er auch im Jahr 2023 dranbleiben. Den Termin für seinen nächsten Wettkampf hat Koch schon im Kopf: Er will wieder im März in München starten.

Wettkämpfe in USA und Europa

Derzeit entwickelt sich Hyrox rasend schnell. "Anfangs waren es nur ein paar Leute, die Hyrox betrieben haben", blickt Trainer Martach zurück, "doch jetzt gibt es immer mehr nationale und internationale Wettkämpfe, sowohl in den USA wie in Europa, und viele von denen sind ausgebucht." Was für Teilnehmer dort auch zählt: "Party", sagt der Trainer – und unterstreicht damit in gewisser Weise die Worte seines Schützlings Stefan Koch.