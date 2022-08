Trend zum Hausbrunnen: Das sind die Vor- und Nachteile

Die Stadt Feuchtwangen im Landkreis Ansbach hat 91 Ortsteile, knapp 60 sind ans Fernwassernetz angeschlossen, der Rest nicht. Das heißt, dort hat jedes Haus einen eigenen Trinkwasserbrunnen auf dem Grundstück. Der muss gebohrt werden, gewisse Auflagen erfüllen und wird jährlich geprüft. Wie viel Wasser aber entnommen wird, ist egal.

Trinkwasserbrunnen haben damit einige Vorteile, aber sie können auch Nachteile mit sich bringen – und die überwiegen in drei Feuchtwanger Ortsteilen. Sie wollen deshalb unbedingt ans Fernwassernetz.

Trinkwasserbrunnen: Klimawandel deutlich spürbar

In Zischendorf wohnt Heinz Hirsch. Sein Hausbrunnen ist mehr als 100 Jahre alt. Bei der letzten Bürgerbefragung 2008, als er gefragt wurde, ob er an Fernwasser interessiert sei, sagte er klar "Nein". Das hat sich inzwischen geändert, denn 2019 hatte er zum ersten Mal einen Wasserleerlauf – und das gleich zweimal. Mit seiner Familie ist er seitdem sehr auf das Wetter angewiesen. "Bei feuchten Frühjahren haben wir keine Probleme mit der Menge, aber mit der Qualität. Wenn das Frühjahr nicht so trocken ist, dann ist die Qualität ok, aber wir haben Angst, dass uns das Wasser ausgeht."

Der Klimawandel sei deutlich zu spüren, so Heinz Hirsch. Wie ihm geht es einigen Trinkwasserbrunnenbesitzern. Feuchtwangens Erster Bürgermeister Patrick Ruh (CSU) bestätigt, dass in den letzten Jahren in der Stadt ein Umdenken stattgefunden hat.

Brunnen musste neu gebohrt werden

Ardi Stiemer vom Nachbarort Zumhaus ist 2003 das Wasser komplett ausgegangen. Sein sieben Meter tiefer Brunnen reichte nicht mehr für den über die Jahre gesunkenen Grundwasserspiegel. Sein neuer Brunnen ist 14 Meter tief. "Wir haben keine Probleme mit der Quantität, allerdings war die Qualität von Anfang an sehr schlecht", klagt der Feuchtwanger. Das Wasser kommt leicht bräunlich aus seiner Leitung. Darin ist zu viel Nitrat, Mangan und Eisen. Eine gute Filteranlage ist jedoch sehr teuer. Deswegen muss seine Familie Wasser zum Trinken kaufen.