Trend Stiller Wald: Vierter Naturfriedhof Bayerns in Deggendorf

In Deggendorf soll der vierte "Stille Wald" in Bayern entstehen. Stille Wälder sind Naturfriedhöfe - die Bayerischen Staatsforsten wollen damit einen gesellschaftlichen Trend aufgreifen. Immer mehr Menschen wünschen sich, ihre letzte Ruhe in der Natur zu finden, heißt es.

Naturfriedhöfe in Oberbayern und in Mittelfranken

Ursprünglich war geplant, in Bayern nur drei sogenannte "Stille Wälder" einzurichten: Zwei in Oberbayern, einer in Mittelfranken. Jetzt hat sich auch die Stadt Deggendorf um einen Naturfriedhof bemüht. In den Wäldern der Bayerischen Staatsforsten auf dem Ruselabsatz ist nun der geeignete Ort dafür gefunden worden.

Weder Grabschmuck noch Grabsteine

Auch der Deggendorf Stadtrat hat einstimmig dafür gestimmt. Auf dem insgesamt etwa 50 Hektar großen Gelände wird auf Grabschmuck und Grabsteine verzichtet – stattdessen wird die Waldfläche naturbelassen. Die Asche Verstorbener wird dort in Urnen aus heimischem Holz beigesetzt.

Nächster Schritt: Bebauungsplan

Beim "Stillen Wald" handelt es sich um eine Kooperation der Stadt Deggendorf als Träger des Friedhofs und den Bayerischen Staatsforsten, die den Wirtschaftsbetrieb führen. Die Stadt Deggendorf muss jetzt in einem nächsten Schritt einen Bebauungsplan aufstellen.