Trend "Tiny House": Wohnen auf kleinstem Raum in Eßleben

Dass er mal drei Tiny-Häuser haben würde, daran hatte Daniel Heuler aus Eßleben nicht im Traum gedacht. Im Gegenteil, als er vor drei Jahren den Wunsch hatte, eines auf dem Grundstück seines Großvaters in Rieden zu bauen, wäre dieser Traum fast geplatzt. Über die 30.000 Euro Materialkosten war der gelernte Zimmermann erst einmal erschrocken. Der mobile Unterbau, die Fenster und das Holz machen dabei den Großteil aus. Das "Tiny House" sollte als Wochenende-Domizil ihm und seiner Freundin Daniela dienen.

Mini-Häuser aus nur einem Raum für alle Zwecke

Doch andere kauften sich teure Autos und er eben ein Tiny House, so hat der damals 31-Jährige argumentiert. "Tiny House", das sind "winzige Häuser", für das es seit ein paar Jahren einen großen Markt gibt. Der Trend auf zwischen 15 bis 45 Quadratmetern zu leben kommt aus den USA. Mit Hilfe seiner Freunde, unter denen viele Handwerker sind, und der Unterstützung seiner Freundin Daniela, wurde der Traum innerhalb von ein paar Monaten Wirklichkeit: knapp vier Meter hoch, 7,20 Meter lang und 2,49 Meter breit. Sehr viel Arbeit und noch mehr Liebe haben sie in das Mini-Haus gesteckt, das nur aus einem Raum besteht und doch für alle Wohnanlässe Platz bieten soll.

Als die beiden das Haus mal vermieteten, weil sie es einige Wochen lang nicht selbst haben nutzen können, kam der Stein ins Rollen. Die Nachfrage war riesig und das Haus gleich ausgebucht. Heuler hat kurz darauf ein zweites Exemplar gebaut und ein drittes ist in der Mache. Um sein Hobby zu finanzieren, vermietet er seine Tiny-Häuser regelmäßig.

Tiny House mit Fußbodenheizung

Aus jedem Projekt lernt man und so ist jedes Tiny House ein Update des Vorherigen. Während das erste Häuschen noch nicht so ökologisch ist, sorgt im zweiten eine Fußbodenheizung für bessere Wärmenutzung. Das dritte hat sogar einen Ofen und Solarpanele.

Damit das transportable Minihaus zum Symbol der Freiheit wird, ist allerdings viel Vorarbeit nötig. Es braucht zum Beispiel einen Baugrund. Doch die Angebote auf dem Markt sind oft zu groß, zu teuer oder für Tiny-Häuser ungeeignet, da sie sich nicht in das Straßenbild einfügen.

Gäste aus aller Welt mieten Heulers Tiny-Häuser

Daher stehen Daniel Heulers Häuschen auf den Grundstücken der Familie in Rieden und Oberpleichfeld. Gäste aus aller Welt empfängt Heuler mittlerweile. Südkoreaner, Franzosen oder auch Menschen aus der Region, die sich für das Leben auf kleinstem Raum begeistern können. Katharina Herr aus Würzburg hat das Haus für mehr als ein Jahr gemietet.

''Das ist so das richtig Schöne hier, nicht nur in der Natur zu leben sondern auch mit der Natur. Also ich habe das geliebt, hier zu sitzen oder zu liegen, ein Buch zu lesen und dann zu hören wie der Regen auf das Dach prasselt. Für mich einfach die totale Entspannung, wie im Paradies.’'

Nächstes Projekt: ein Tiny House in der Rhön

Viele Kaufangebote hat der 34-jährige für seine Tiny-Häuser bekommen, doch alle abgelehnt. Denn mit seinen Mini-Häusern hat Daniel Großes vor. Ein Tiny-House-Hotel in der Rhön ist sein nächstes Projekt.

''Ja, mein Traum ist, dass ich das weitermachen kann, was ich gerade mache, also Tiny-Häuser bauen bzw. verrückte Unterkünfte bauen.'' Das Grundstück gibt es schon, die Pläne laufen. Im nächsten Jahr sollen die ersten Gäste bereits einziehen.