Trend "Dogsharing": Hunde für alle

Für Lisa und Lukas war es Liebe auf den ersten Blick. Die beiden sind Hunde-Eltern auf Zeit. Ein bis zwei Mal im Monat ist Cookie bei ihnen. Und die Wiedersehensfreude ist auf beiden Seiten jedes Mal groß. Sechzehn Monate ist der Cavapoo, eine Mischung aus Pudel und Cavalier-Spaniel, alt und hat schon früh Bekanntschaft mit seinen Zweithaltern gemacht.

Für Frauchen Jessica war von Anfang an klar, dass es hilfreicher wäre, sich nicht alleine um Cookie zu kümmern. Ihr war aber wichtig, dass nicht irgendwer kommt und ihren Hund zum Gassi gehen ausführt, sondern dass feste Personen Cookie zu sich nehmen, falls sie mal keine Zeit für ihn hat. Im Netz hat sie damals nach weiteren Hunde-Eltern für Cookie gesucht und sich mit allen Dogsharing-Anwärtern vorab getroffen.

Haustier trotz Vollzeitjob?

Der Trend kommt vor allem jenen Personen entgegen, die gerne ein Haustier hätten, aber nicht die notwendige Zeit dafür aufbringen können. Vor allem die jüngere Generation der unter 40-Jährigen setzt auf das Modell. Auch berufstätige Singles wollen oft einen Hund halten. Sie jonglieren mit flexiblen Arbeitszeiten, kennen Schicht- und Teilzeitarbeit.

Während es früher hieß, dass jemand, der arbeitet, besser keinen Hund halten soll, weiß man heute, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, auch als Erwerbstätiger einem Hund ein artgerechtes Leben zu bieten. Grundvoraussetzung für die gemeinsame Betreuung eines Tieres, ist das sich der Hundebesitzer und die Co-Sharer gut verstehen.

Gleiche Regeln bei allen

Zudem ist Geduld gefragt. Gerade anfangs ist es ratsam, gemeinsam etwas zu unternehmen, damit sich Hund und neues Herrchen aneinander gewöhnen können. Wichtig für den Hund ist zudem Routine, weiß Hundetrainer Uwe Planer. Seit mehr als 16 Jahren betreibt er eine Hundeschule in München.

Damit das Dogsharing funktioniert und der Vierbeiner bestens versorgt ist, braucht es einheitliche Regeln sagt er. "Der Hund braucht das gleiche Futter, die gleichen Spielregeln, also was darf der Hund und was darf er nicht. Es geht nicht, dass er bei dem einen auf die Couch darf und beim anderen nicht. Das muss alles gleich sein. Nur wenn das geklärt ist und sich alle Parteien gut verstehen, kann man über Dogsharing nachdenken."

Nicht jeder Hund ist für Dogsharing geeignet

Für Uwe Planer stehen beim Dogsharing die Bedürfnisse des Hundes im Zentrum, nicht die Bedürfnisse des Menschen. Schließlich habe sich nicht das Tier für Herrchen oder Frauchen entschieden. Und Fakt ist: Nicht jeder Hund ist für das Modell geeinigt. Bei Tieren, die stark auf ihren Besitzer bezogen oder einfach schon älter sind, treten unter Umständen Verlustängste auf.

Und dann ist da noch die Frage der Versicherung. Auch wenn es beim Dogsharing mehrere Herrchen oder Frauchen gibt: Haftbar ist stets der Halter – egal, ob dieser eine Mitschuld trägt oder nicht. Diese Regel gilt auch, wenn der Hund unter der Aufsicht des Ersatz-Herrchens einen Schaden anrichtet. Wichtig: Der Versicherer sollte dem Dogsharing-Modell zustimmen, damit es später keine Komplikationen gibt.

Cookie, Lisa und Lukas sind inzwischen ein eingespieltes Team – auf Zeit. Nach dem Wochenende geht es für die Fellnase wieder zurück zu Frauchen Jessica. Und Cookie? Der lässt sich scheinbar gerne teilen. Zwei Besitzer bedeutet schließlich auch doppelte Kuscheleinheiten.