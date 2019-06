Treibholz-Einsammeln am Ammersee

Vor gut vier Wochen war Hochwasser an der Ammer. Der Fluss hat tausende Festmeter abgestorbener Bäume und Äste mitgerissen, ein großer Teil davon treibt im Ammersee. Ein Flussmeister des Wasserwirtschaftsamtes ist jetzt damit beschäftigt, den Uferbereich vom Treibholz zu säubern.

Totholz - Sammeln mit großem Gerät

Mit großem Gerät rücken die Mitarbeiter an, um den geschlossenen Holzteppich am Badegelände in Aidenried und in Wartaweil einzusammeln. Mit dem Bagger wird das Totholz Meter für Meter zusammengeschoben und mit Traktor und Kipphänger zu einem Sammelplatz gefahren.

Flussmeister Stefan Kotz ist mit dem Boot auf dem See, um einzelne Stämme an Land zu ziehen.

"Durch den Weststrom treibt es immer an die Ostseite. Aber erst drei, vier Wochen nach dem Hochwasser kann man das Holz rausholen, weil dann der Pegel des Ammersees zurückgegangen ist." Stefan Kotz, Flussmeister, Flussmeisterstelle Weilheim

Aktion dauert eineinhalb Wochen

Im Bereich des öffentlichen Freizeitgeländes am Froschgartl wird gründlich eingesammelt. Weiter nördlich bleibt die Natur sich selbst überlassen. Eineinhalb Wochen dauert die Aktion. Je nach Saisonverlauf wird sie nach dem nächsten Hochwasser wiederholt.