Artikel mit Audio-Inhalten

> Treffen in Staatskanzlei: Wie steht es um die 2. Stammstrecke?

Treffen in Staatskanzlei: Wie steht es um die 2. Stammstrecke?

Eine Delegation mit Bahn-Chef Lutz an der Spitze wird heute in der Bayerischen Staatskanzlei erwartet. Ministerpräsident Söder und sein Kabinett wollen Klarheit über den Zeit- und Kostenplan beim Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München.