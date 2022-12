Kritik an Kirche nach Treffen mit Innenminister und Aktivisten

Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat Klima-Aktivistinnen und -aktivisten und Innenminister Herrmann am Dienstagabend zu Gesprächen in seine Bischofsräume eingeladen. Sich in die jeweils andere Seite hineinzuversetzen, ohne notwendigen Diskussionen aus dem Weg zu gehen – das sei das Ziel des Treffens gewesen, schrieb Bedford-Strohm auf Facebook. Das sei auch "in hohem Maße" gelungen.

Bedford-Strohm wünscht sich "Weihnachtspause" für Besinnung

Er wünsche sich nun eine Art "Weihnachtspause". So könnten die Aktivistinnen und Aktivisten Kraft schöpfen, Polizeibeamte müssten keinen zusätzlichen Feiertagsdienst leisten und die Politik könnte sich auf ein entschiedeneres Handeln besinnen.

Kritik an diesem "einseitigen Appell an die 'Letzte Generation'" kam vom Nürnberger Pfarrer und Klimaaktivisten Thomas Zeitler. "Anstatt sich parteilich und solidarisch (gerne auch kritisch-solidarisch) an die Seite der Protestierenden zu stellen, gefällt sich Kirche mal wieder in der Rolle der Moderatorin, die stolz ist, die Konfliktparteien zum Gespräch an einen Tisch bekommen zu haben", so Zeitler ebenfalls auf Facebook.

Von Innenminister Joachim Hermann hieß es dazu: Die Einladung des evangelischen Landesbischofs sei eine Gelegenheit gewesen, "in ruhiger und sachlicher Atmosphäre zu erläutern, dass wir solche Blockadeaktionen nicht dulden". Er bleibe bei der Linie: "Bei Gefährdungen schreitet die Polizei unmittelbar ein." Straftaten und Ordnungswidrigkeiten würden konsequent angezeigt. Das sei nicht verhandelbar. Wenn die Blockierer eine Art "Weihnachtspause" einlegen würden, sei das "ein erster Schritt". Er erwarte, dass sich auch Klimaaktivisten immer an Recht und Gesetz halten. Es gebe "genügend Möglichkeiten, sich im Rahmen der Gesetze für den Klimaschutz einzusetzen und friedlich für seine Anliegen zu demonstrieren".