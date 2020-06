Obduktion: Vater und Tochter im Trebgaster Badesee ertrunken

Vier Tage nachdem ein 27 Jahre alter Mann und seine vier Jahre alte Tochter tot im Trebgaster Badesee gefunden wurden, hat die Polizei das Obduktionsergebnis der beiden Toten bekanntgegeben.

Vater und vier Jahre alte Tochter sind ertrunken

Wie es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken heißt, sind Vater und Tochter ertrunken. In einer Mitteilung der Polizei heißt es wörtlich: "Es ergaben sich keine anderen Ursachen für den Tod der beiden jungen Menschen."

100 Einsatzkräfte suchen Badesee und Umgebung ab

Mit einem Polizeihubschrauber, Booten, Personensuchhunden und Tauchern suchten weit über 100 Einsatzkräfte von Polizei, DLRG, Wasserwacht und Feuerwehr am Donnerstag (25.06.20) stundenlang nach den beiden Vermissten. Kurz vor 18.00 Uhr gelang es einem mit Sonartechnik ausgerüsteten Polizeiboot, die beiden Körper auf dem Grund des Badesees zu orten. Taucher der Berufsfeuerwehr Nürnberg zogen die leblosen Körper aus dem Badesee im Landkreis Kulmbach.

Mutter meldet Mann und Tochter am Badesee als vermisst

Sofort eingeleitete Versuche, die beiden Personen wiederzubeleben, blieben ohne Erfolg. Die Mutter, die mit Mann, Tochter und einem weiteren Kind auch am See war, hatte Mann und Tochter am Mittag vermisst gemeldet. Zweieinhalb Stunden davor waren der 27-Jährige und das erst vier Jahre alte Mädchen zu einer Erkundungstour rund um den See aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt. Weil der Badesee weder über gefährliche Strömungen noch über Strudel verfügt, stellt das Unglück Polizei und auch den Bürgermeister der Gemeinde Trebgast vor ein Rätsel.

Zwei tragische Unglücke in nur zwei Jahren in Trebgast

Bereits vor zwei Jahren hatte es am Trebgaster Badesee einen tödlichen Badeunfall gegeben. Im August 2018 war hier eine 22-Jährige ertrunken.