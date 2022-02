Trauungen im Minutentakt: Heiraten am 22.02.2022 in Schwaben

Heiraten am 22.02.2022: Vor allem viele Ehefrauen verbinden wohl die Hoffnung damit, dass ihr Gatte diese Schnapszahl nicht vergessen möge. Und so war der Ansturm auf die Standesämter und Trauzimmer groß - zum Beispiel in Lindau und in Kaufbeuren.

So eine große Nachfrage unter der Woche gäbe es sonst nicht, so die Behörden. In Kaufbeuren hatte das Standesamt sogar extra länger geöffnet, um den Heiratswilligen ihre Hochzeit zu ermöglichen.

Überstunden beim Standesamt

In Kempten hatten sich für den 22.02.2022 zehn Paare angemeldet. Für die Standesbeamtin bedeutete das: jede halbe Stunde ein Ja-Wort: Das erste Paar waren Gabi und Robert. Im vergangenen Oktober hatten sie ihren Termin gebucht, der letzte der schon damals in Kempten für diesen Tag noch zu haben war. Nach der Trauung stand bereits das Wohnmobil bereit, denn die Hochzeitsreise geht für die beiden nach Italien.