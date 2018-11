Traunsteiner Mordprozess: Freund half aus Angst vor Verlust

Der 21-Jährige Hauptangeklagte leidet nach Angaben seines Anwalts unter einer sozialen Phobie. Diese krankhafte Schüchternheit mache dem Studenten das Sprechen vor mehreren Menschen unmöglich. Da zwar die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde, aber sechs Journalisten weiter im Gerichtssaal anwesend sein dürfen, mache sein Mandant von seinem Schweigerecht Gebrauch, erklärte der Anwalt.

Anders verlief die Aussage seines mitangeklagten Freundes am zweiten Prozesstag an der Jugendkammer des Traunsteiner Landgerichts. Dem 20-jährigen Trostberger wird vorgeworfen, beim Beseitigen der Leiche der 53-jährigen Mutter mitgeholfen zu haben. Unter Tränen schilderte er die enge persönliche Beziehung zu seinem besten Freund. Den Kontakt zur Mutter hätte er gemieden. Denn diese hätte ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass sie ihn nicht im Haus habe sehen wollen.

Freundschaft mit Höhen und Tiefen

2013 hatten sich die beiden kennengelernt, als der Hauptangeklagte mit seinen Eltern aus einem anderen Bundesland nach Altenmarkt im Landkreis Traunstein zog und in Trostberg aufs Gymnasium wechselte. Er habe an seinem Freund die Lebenslust und Entschlossenheit bewundert. Es sei eine Freundschaft mit Höhen und Tiefen gewesen. Was mit den Tiefen gemeint sei, wollte eine Richterin wissen. Dazu der Trostberger: "Ich war ihm zu aufdringlich."

Notarzt? "Zu spät."

Der 20-Jährige, der nach eigenen Angaben in der Medienbranche arbeitet und daneben eine Firma gegründet hat, schilderte dem Gericht auch bewegt den Tag der Tat, als er ins Haus seines Freundes in Altenmarkt gerufen wurde und von der Tötung der Mutter erfuhr. Der Trostberger wollte zwar noch den Notarzt rufen, wovon ihn sein Freund mit den Worten, es sei "zu spät" abhielt. Daraufhin sei er in den Keller gegangen und habe seinem Freund Vorwürfe gemacht. Im Zeugenstand sagte der Mitangeklagte: "Er hat unser Leben zerstört."

Drei Alternativen: Polizei rufen, ins Ausland oder Freitod

Beide junge Männer beratschlagten, was zu tun sei. Der Hauptangeklagte habe ihm drei Vorschläge gemacht: die Polizei zu rufen, sich ins Ausland abzusetzen oder sich umzubringen. Der 20-Jährige wollte seinen Freund "nicht verlieren", wie er aussagte, und half ihm deshalb beim Vergraben der toten Mutter in einem Waldstück bei Schnaitsee im Landkreis Traunstein. Die Leiche wurde Wochen später von spielenden Kindern entdeckt. Diese sahen eine Hand der Toten, die aus dem Waldboden ragte.

Befangenheitsantrag abgewiesen

Zu Beginn des zweiten Verhandlungstages hatte das Gericht einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter als unbegründet zurückgewiesen.

In den kommenden Prozesstagen sollen weitere Zeugen gehört werden, darunter auch psychiatrische Gutachter und Mitarbeiterinnen der Jugendhilfe. Das Urteil wird voraussichtlich am 16. November gesprochen.