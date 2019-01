24.01.2019, 06:04 Uhr

Traunstein: Urteil wegen zehnfachen versuchten Mordes erwartet

Heute soll am Landgericht Traunstein das Urteil fallen im Prozess gegen einen 26-Jährigen wegen zehnfachen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung. Der Angeklagte soll in einer Gemeinschaftsunterkunft in Rosenheim Feuer gelegt haben.