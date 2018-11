Traunstein unterstützt Surferwelle für den Chiemgau

Eine Surferwelle wie am Münchner Eisbach - für Traunsteins Oberbürgermeister Christian Kegel von der SPD wäre das eine große Chance für Stadt, gerade auch in touristischer Hinsicht. Der Stadtrat folgte ihm und machte einstimmig den Weg frei für einen 10.000 Euro-Zuschuss.

Sportler aus der Region unterstützen das Projekt

Die Initiatoren wollen das Geld zusammen mit anderen Fördermitteln nun für detaillierte Planungen verwenden. Der Bau selbst wird mindestens 250.000 Euro kosten und soll ebenfalls zu einem Großteil durch öffentliche Zuschüsse finanziert werden. Ziel ist, dass bereits im kommenden Jahr die ersten Surfer die Welle in Traunstein nutzen können. Sie soll knapp fünf Meter breit werden und speziell auch für Anfänger und Jugendliche geeignet sein. Unterstützt wird das Projekt auch von prominenten Sportlern aus der Region, unter anderem von Extremkletterer Alexander Huber und Skispringer Andreas Wellinger.

Surferwellen auch in Bad Reichenhall und Wolfratshausen geplant

Neben Traunstein sind weitere Surferwellen in Bayern geplant, etwa in Nürnberg und Wolfratshausen. An der Saalach in Bad Reichenhall im Landkreis Berchtesgadener Land könnte gar die wohl größte stehende Welle Europas gebaut werden. Allerdings droht das Projekt zu scheitern, weil die Deutsche Bahn ganz in der Nähe möglicherweise ein Wasserkraftwerk errichtet.