Traunstein trauert um verstorbenen Georg Ratzinger

Auch Traunstein trauert um Georg Ratzinger. Einer, der in der Stadt seine große musikalische Karriere als Chordirektor begonnen und hier tiefe Spuren hinterlassen hat, heißt es in einer Pressemitteilung. Oberbürgermeister Christian Hümmer sprach im Namen der Stadt Papst Benedikt emeritus sein Beileid aus.

Ratzinger als Chordirektor in Traunstein

In der Pressemitteilung heißt es außerdem, vielen Traunsteinern sei das Bild des über den Stadtplatz radelnden Georg Ratzinger noch vor Augen. Von 1957 bis 1964 war er in der Stadtpfarrkirche St. Oswald als Chorregent tätig, bevor er die weltberühmten Regensburger Domspatzen übernahm und diese 30 Jahre lang erfolgreich leitete.

Seine Dienstwohnung hatte Georg Ratzinger in der Mittleren Hofgasse 24, im Volksmund auch "Predigerhäusl" genannt. Anfang Juni 1959 nahm er dort seine Eltern zu sich. Im selben Jahr verstarb in Traunstein sein Vater, im Jahr 1963 die Mutter. Beide wurden zunächst in Traunstein beigesetzt, 1974 exhumierte man deren sterbliche Überreste und überführte sie auf den Friedhof bei Pentling.

Prägende Zeit auf der Wartberghöhe

Die Familie Ratzinger war 1937 in ein "Bauernsachl" in Hufschlag in der Gemeinde Surberg gezogen. Am 30. Juni 2005 enthüllte dort Georg Ratzinger eine Gedenktafel mit der Inschrift "Hier wohnte Joseph Ratzinger von 1937 bis 1951. Am 19. April 2005 zum Papst Benedikt XVI. gewählt".

Prägend war für die Brüder Ratzinger auch die Zeit im Erzbischöflichen Studienseminar auf der Wartberghöhe. Viele Jahre später – bevor Joseph Ratzinger der erste bayerische Papst wurde - verbrachten die beiden dort regelmäßig die Tage zwischen Neujahr und Heilig-Drei-König.