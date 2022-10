Traunstein soll mit Campus Chiemgau Hochschulstandort werden

Traunstein soll mit dem Campus Chiemgau nun auch offiziell Hochschulstandort werden. Das haben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Wissenschaftsminister Markus Blume dem Traunsteiner Landrat Siegfried Walch und der TH Rosenheim am Dienstag zugesichert. Am Mittwoch soll der Vorschlag vom Ministerrat beschlossen werden. Durch die formale Anerkennung von Traunstein als Hochschulstandort würden finanzielle Mittel wie Investitionszuschüsse fließen. Künftig solle mit anderen Hochschulstandorten in der Nähe kooperiert werden, zum Beispiel mit Burghausen.

Studiengang im Chiemgau: 300 Bewerbungen, 45 Studienplätze

Söder und Blume waren beim Start des ersten Bachelorstudiengangs am Campus Chiemgau anwesend. Für den Studiengang "E-Commerce" hatten sich fast 300 junge Menschen beworben. 45 Studierende wurden ausgewählt und sind eingeschrieben, darunter 25 Frauen.

Die Studierenden werden zu digitalen Diplomkaufmännern und Diplomkauffrauen ausgebildet. Der englischsprachige Studiengang vermittelt in sieben Semestern neben einer fundierten betriebswirtschaftlichen Ausbildung Wissen rund um die Themen E-Commerce und Digital Business.

Online-Shopping, Online Marketing, Künstliche Intelligenz

Im Vordergrund steht die praxisnahe Anwendung der Studieninhalte. Diese wurden daher zu großen Teilen in Kooperation mit regionalen Unternehmen sowie weltweit führenden E-Commerce-Händlern konzipiert. Neben Themen aus den Bereichen Online-Shopping und Online-Marketing beschäftigen sich die Studierenden auch mit digitalen Technologien wie Künstliche Intelligenz, Big-Data oder Virtual Reality.

Mit dem Hochschulnetzwerk solle in ganz Bayern der ländliche Raum gestärkt werden, so Ministerpräsident Markus Söder. Wissenschaftsminister Markus Blume sagte, der neue Studiengang E-Commerce sei dual, digital und international und damit eine Antwort auf den Fachkräftemangel.

Firmen sollen Wettbewerbsfähigkeit steigern

Am Campus Chiemgau, der unter der Trägerschaft des Landkreises Traunstein steht, bieten die TH Rosenheim, die Handwerkskammer sowie die IHK-Akademie für München und Oberbayern Aus- und Weiterbildungsangebote an. Derzeit befindet sich der Campus am Stadtplatz in Traunstein. In den kommenden Jahren entsteht ein neuer Standort unmittelbar neben dem Bahnhof.