Traunstein: Prozessauftakt um Anschlag auf Asylunterkunft

Die Aufregung war groß in Nußdorf am Inn, als im Februar ein Hakenkreuz an die Wand der Asylbewerbereinrichtung am Hochriesweg geschmiert wurde und wenige Wochen später selbstgebastelte Brandsätze an der Wand des Gebäudes und im Garten explodierten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Illegale Waffen und Propagandamaterial

Eine Ermittlungsgruppe der Polizei konnte kurz nach dem zweiten versuchten Brandanschlag die beiden tatverdächtigen Männer – 24 und 21 Jahre alt – festnehmen, die seitdem in U-Haft sitzen. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen wurde neben illegalen Waffen auch einschlägiges, fremdenfeindliches Propagandamaterial sichergestellt.

Besonders schwere Brandstiftung

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten besonders schwere Brandstiftung, Sachbeschädigung und unerlaubten Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen vor. Ein Urteil wird vermutlich am kommenden Freitag gesprochen.