Traunstein impft Flüchtlinge vor ihrer Weiterverteilung

In Traunstein sollen Geflüchtete aus der Ukraine direkt in der zentralen Zwischen-Unterkunft ein Impfangebot bekommen, noch bevor sie in private oder öffentliche Unterkünfte weitervermittelt werden. Dafür sei ein mobiles Team vor Ort im ehemaligen Kreiswehrersatzamt, wo die über München an die Landkreise vermittelten Flüchtlinge ankommen.

Freie Wahl der Vakzine

Jeder oder jede, die möchte, kann sich dort mit allen derzeit zugelassenen und verfügbaren Vakzinen impfen lassen - somit auch mit dem neuen Totimpfstoff von Novavax. Weitere Kapazitäten gibt es im regulären Impfzentrum in der Stadt, das die Flüchtlinge gut zu Fuß erreichen können.

Nur ein Drittel der Ukrainer geimpft

Die Ukraine hat eine der niedrigsten Impfquoten in ganz Europa. Dort ist nur ein Drittel der Bevölkerung vollständig geimpft. Außerdem sind die Flüchtlinge aus der Ukraine überwiegend mit dem russischen Impfstoff "Sputnik V" geimpft, der in der EU nicht zugelassen ist. Folglich richtet sich das Impfangebot an alle Flüchtlinge ab fünf Jahren.