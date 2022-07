Traunstein: Alt-Papst Benedikt XVI. behält Ehrenbürgerwürde

Die Nachricht zu Jahresbeginn erschütterte die katholische Kirche in Bayern, Deutschland und in der Welt: In vier Fällen soll Joseph Ratzinger als Erzbischof von München und Freising (1977 bis 1982) nicht angemessen gegen Missbrauchstäter vorgegangen sein. Laut dem im Januar vorgestellten Missbrauchsgutachten der Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl für das Erzbistum München und Freising wurden während Ratzingers Amtszeit zwei strafrechtlich verurteilte Missbrauchstäter weiter in der Seelsorge eingesetzt. Dabei begingen sie neue Sexualstraftaten.

Ratzinger selbst entschuldigte sich, wies aber eine persönliche Verantwortung von sich.

Zum Artikel: "Der frühere Papst Benedikt fühlt sich ungerecht behandelt"

Landratsamt Traunstein: "derzeit kein Handlungsbedarf"

Als Konsequenz hatte seine frühere Heimatstadt Traunstein gleichwohl angekündigt, seine Ehrenbürgerwürde zu prüfen. Von dort hieß es nun, "dass derzeit kein Handlungsbedarf in Bezug auf vorgenannte Ehrungen hinsichtlich Papst Benedikt XVI. besteht". Zu dem Ergebnis kam ein sechsköpfiges Gremium in einem am Montag vom Landratsamt Traunstein veröffentlichten Abschlussbericht.

Das Gremium wurde im Auftrag von Stadt und Landkreis Traunstein, der Stadt Tittmoning und der Gemeinde Surberg im Frühjahr gebildet, um Konsequenzen aus dem, wie es heißt, "privaten Gutachten" der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl zu erörtern. Fünfmal habe man sich getroffen und dabei auch erwogen, was Missbrauchsbetroffene über die Ehrenbürgerwürde Joseph Ratzingers dächten.

Traunstein macht mit Ratzinger Werbung für sich

Ratzinger selbst nannte Traunstein seine "Vaterstadt", womit die Kommune heute für sich wirbt. Dort besuchte Ratzinger das damalige Studienseminar Sankt Michael des Erzbistums München und Freising, außerdem ist Ratzinger Ehrenbürger von Tittmoning und Surberg, wo er in jungen Jahren ebenfalls mit seiner Familie lebte.

"Keine Verstöße gegen rechtsstaatliche Prinzipien"

Laut Landratsamt sei die Ehrenbürgerwürde nur abzuerkennen, "wenn sich ein substanziell verändertes Geschichtsbild oder maßgeblich neue Erkenntnisse rund um eine geehrte Persönlichkeit ergeben haben". Im Falle Ratzingers könnten keine Verstöße gegen rechtsstaatliche Prinzipien bei der Behandlung von Missbrauchsfällen im Raum der Kirche festgestellt werden, heißt es in dem Bericht des Gremiums.

Die Gutachter hätten beim Blick auf seine Verantwortung als Münchner Erzbischof "mit einigem Bemühen vieldeutige Indizien herausgearbeitet, die außergerichtlich allerdings keine zweifelsfreie Beurteilung zulassen". Dies habe sich im Diskurs in der Kommission ebenso gezeigt wie in der "konfrontativ geführten medialen Debatte" über das Gutachten. Zudem sei dieses nicht mit einem fairen, öffentlichen und rechtsstaatlichen Verfahren gleichzusetzen.