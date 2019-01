Traumhaftes Wetter lockt Besucher auf Wachsmarkt in Tann

Großer Andrang herrscht seit heute (31.01) früh auf dem traditionellen Wachsmarkt in Tann (Lkr. Rottal-Inn). Der Markt findet von jeher am Donnerstag vor Lichtmess statt. Früher der wichtigste Bauernfeiertag in Bayern, weil an diesem Tag die Knechte und Mägde ihre Arbeitgeber wechselten.

Markt hat lange Tradition in Tann

Der Tanner Wachsmarkt ist einer der traditionsreichsten Märkte Altbayerns und geht ins 14. Jahrhundert zurück. Außerdem ist er einer der letzten Märkte, auf dem noch die so genannten „Wachsstöckl“ verkauft werden. Früher schenkten Knechte den Mägden am 2. Februar zu Lichtmess ein Wachsstöckl fürs Betten machen. In Tann hat sich die Wachsstöckl-Tradition noch erhalten, zumindest auf dem Markt.

Hubert Aiwanger als Redner

Heute ist der Wachsmarkt eine Art Wintervolksfest mit rund 100 Marktständen und politischen Kundgebungen aller größerer Parteien. Politiker sprechen in den Wirtshäusern am Marktplatz. Prominentester Redner in diesem Jahr ist bei der Kundgebung der Freien Wähler der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Für die CSU tritt Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich an, für die Grünen die bayerische Spitzenkandidatin bei der Europawahl Henrike Hahn, bei der SPD ist die Landrätin von Regen Rita Röhrl Hauptrednerin, für die bayerische FDP spricht Generalsekretär Norbert Hoffmann, für die ÖDP Landesvorsitzende Agnes Becker und für die Bayernpartei Niederbayern-Chef Anton Maller.