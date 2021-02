Traumhaft wohnen im Allgäu: Ein nachhaltiges Holzhaus

Sie haben beide Architektur studiert. Wie ist das, wenn man das Haus nicht für einen Kunden, sondern für sich selbst plant?

Eigentlich planen wir jedes Haus so, dass wir auch selbst darin leben wollen würden. Aber wenn es dann für einen selber ernst wird, stellt man sich schon ständig die Frage: ist das das, was wir wirklich möchten? Wo wir lange Zeit leben wollen? Wir haben uns in der Entwurfs-Schlussphase sehr lange mit Fragen beschäftigt, wie wir uns die Atmosphäre in den verschiedenen Räumen vorstellen. Und dadurch haben sich auch die Ansprüche ergeben, die wir an ein Zuhause haben: dass es nicht nur ein Haus, sondern ein Zuhause werden soll. Das Planen selbst hat uns großen Spaß gemacht, auch weil die Wege kürzer waren, von Kopf zu Kopf.

Was ist innovativ an Ihrer Bauplanung?

Wir haben versucht, die Konstruktion zur Technik werden zu lassen, viel Gebäudetechnik wird durch die Konstruktion an sich eliminiert. Die Gebäudeöffnungen sind so platziert, dass man sehr effizient lüften kann. Die Raumanordnung ist auch dementsprechend so gestaltet, dass sich die verschiedenen Temperaturzonen perfekt ergänzen. Und schließlich haben wir uns konsequent für den Baustoff Holz entschieden.

Welche Vorteile bringt der mit sich?

Wenn man den Baustoff richtig verwendet, also einplant, dass das Holz gut abtropfen kann, hält das sehr lange und kann Jahrhunderte alt werden. Es gibt schon auch das Vorurteil, dass Holz sehr teuer ist. Aber wenn man nach einem Baustoff sucht, der gewisse Aufgaben erfüllen muss, dann kommt man darauf, das Holz nicht teurer ist als eine Massivbauweise. Holzbau erfordert eine sehr genaue Vorplanung und mit dieser können dann alle Baupläne in der Zimmerei schnell und trocken vorgefertigt werden, weil die Anschlüsse und Verbindungsstücke direkt maschinell gefräst werden. Die Maschine erhält ihre Daten über den Computer, dann kommt das Holzstück da rein, wird abgefräst und ist dann schon reif für die Baustelle. Das ist das, was die Zimmerer vor gut 50 Jahren in mühsamer Handarbeit erst auf der Baustelle selbst gemacht haben.

Würden Sie die Sache heute wieder so angehen?

Ja, wir würden das genauso wieder machen. Überrascht hat uns natürlich schon auch, was man leisten kann, wenn man muss und wir hatten sehr viel Unterstützung von der Familie und den Nachbarn. Dazu kam die Situation, dass ich ja mit dem zweiten Kind in der Bau-Hochphase schwanger war. Aber wir sind sehr froh, dass am Ende alles so gut geklappt hat.