"Traumhäuser" - ein Haus aus Granit im Bayerischen Wald

Es ist von Anfang an spannend: Ein Granitwerksbesitzer aus dem Bayerwald will ein Holzhaus bauen - großzügig, modern und trotzdem eng an den regionalen Waldlerstil angelehnt. Seine Frau wiederrum hat ihren ganz eigenen Vorstellungen vom idealen Haus. Und der ideenstarke Architekt entscheidet selbstbewusst: "Wir bauen mit Granit".

"Das ist einzigartig"

Die weiteren Zutaten: ein attraktiver Bauplatz mit kilometerweitem Ausblick. Ein hochambitioniertes Konzept, das Schlichtheit, Funktionalität und Eleganz verbindet. Handwerker, die "so etwas" noch nie gemacht haben.

"Ein Fertighaus aus Granit. Das ist einzigartig", staunen die Bauarbeiter, die tonnenschwere, vorgefertigte Steinwände zusammensetzen. Weltweit das einzige seiner Art ist auch das 24 Tonnen schwere, aus einem einzigen Granitblock geschlagene Schwimmbecken.

Neue Staffel von "Traumhäuser"

Zu sehen gibt es dieses einzigartige Haus im BR Fernsehen am Dienstag um 22.45 Uhr in der neuen Staffel der Reihe "Traumhäuser".