Traumhäuser: Asymmetrisches Holzhaus in Oberreute

"Das ist kein Haus, das ist ein Turm!" Mit diesen Worten lehnte der Gemeinderat von Oberreute im Landkreis Lindau die erste Bauanfrage von Familie Schmucker im Herbst 2017 ab. Kritisiert wurde in erster Linie die Höhe des Hauses am Hang. Im zweiten Entwurf wurde eine Etage herausgenommen und das wurde genehmigt. Dann konnte es losgehen mit den Bauarbeiten für das Traumhaus.

Begeistert vom Blick auf die Berge

Es sollte ein schönes, ein innovatives Holzhaus werden, sagt Gabriele Schmucker. Im Internet hatte sie nach Beispielen gesucht und war dabei auf ein Architekturbüro aus Stuttgart gestoßen. Die Architekten hatten in Oberreute bereits ein modernes Holzhaus gebaut. Das Grundstück am Hang hatten die Schmuckers gekauft, weil sie so begeistert waren von dem schönen Ausblick auf die Berge. "Und das war schon etwas blauäugig", erinnert sich Gabriele Schmucker.

Aufwendige Arbeiten: Der Hang musste abgestützt werden

Denn die steile Hanglage war schwer zu bebauen: Es gab im Grunde nur eine relativ kleine, halbwegs ebene Fläche, die dann letztlich für den Hausbau infrage kam. Doch zuvor musste der untere Hang aufwendig befestigt werden, damit das Erdreich nicht abrutscht. Als dann die Baugrube ausgehoben wurde, musste auch der Hang oberhalb vom Haus mit Steinkörben, sogenannten Gabionen, abgestützt werden.

Ein innovatives Holzhaus

Doch dann entstand ein modernes, innovatives Holzhaus: asymmetrisch innen und außen, wie man am Dach sieht. Geheizt wird mit einer Wärmeluftpumpe. Allerdings: Der einzige Zugang zum Haus führt über eine steile Treppe. "Das könnte im Winter zu einem Problem werden", sagten Nachbarn schon beim Richtfest. Und das sollte sich bestätigen, erzählt Gabriele Schmucker.

Steile Treppe – schön, aber rutschig

Im ersten Winter in ihrem neuen Haus machten die Schmuckers die Erfahrung, dass es ganz schön rutschig werden kann. Auf der Treppe, auf dem Holzdeck und auch auf der Terrasse. Jetzt behelfen sie sich mit Gummimatten. Das funktioniere eigentlich ganz gut, sagt Gabriele Schmucker. Mittlerweile hat die Treppe auch ein gutes Geländer und ist beleuchtet. Das sei wirklich sehr schön.

Kann man sich an der schönen Aussicht sattsehen?

Ob sie sich an ihrer tollen Aussicht schon sattgesehen haben? Das fragte sie einer ihrer Nachbarn, die ansonsten begeistert sind vom Traumhaus der Schmuckers. Keineswegs, lautet die Antwort. Die Schmuckers genießen noch immer jeden Tag die tolle Aussicht, weil sie jeden Tag anders ist: An manchen Tagen zieht der Nebel über die Berge. Dann aber ist wieder alles klar und man kann eine tolle Wolkenbildung bestaunen.

"Wir sind im Grunde ja auf Augenhöhe mit den Milanen, die hier herumkreisen", erzählt Gabriele Schmucker. "Wir erleben tolle Sonnenauf- und -untergänge. Also, ich finde es einfach nach wie vor einmalig und kann mir nicht vorstellen, dass sich das abnutzt."

Von Berlin aufs Dorf – die Schmuckers fühlen sich wohl

Die Schmuckers wohnen gerne in ihrem Traumhaus in Oberreute. Es hat sie überrascht, wie schnell und wie gut sie in ihrem neuen Heimatort aufgenommen worden sind und auch Anschluss gefunden haben. Viele Freunde in Berlin hätten sie gefragt, ob sie das wirklich wollten. "Aber wir können wirklich sagen, wir haben das nie bereut", so Gabriele Schmucker.