Traumberuf Stuntfrau: Malin aus Nürnberg geht aufs Ganze

Die 18-jährige Malin Kieslich steht auf einem Wellblechdach im Rednitzhembacher Industrieviertel. Hier hat das "Stuntteam Germany" seinen Sitz in Franken. Malin soll gleich vom sechs Meter hohen Dach in ein schwarzes, riesiges Luftkissen springen. Eine Übung. Mit den Füßen steht sie bereits an der Absprungkante. Die Nürnbergerin will unbedingt Stuntfrau werden. Sprünge aus dieser Höhe, kein Problem für die Abiturientin. Der Respekt vor der Landung im Luftkissen aber bleibt. "Ich muss unbedingt auf dem Rücken landen, sonst kann es zu schlimmen Verletzungen, im Extremfall Genickbruch, kommen", sagt die angehende Stuntfrau.

Ein Job voller Action soll es sein

Seit sechs Monaten schnuppert Malin Kieslich rein in den Beruf der Stuntfrau. Nach dem Abitur war der Nürnbergerin schnell klar: "Ich will unbedingt einen Beruf mit viel Action, etwas Besonderes." Sportlich war sie schon immer - Bodenturnen, Gardetanz, Kraftsport. Jetzt springt sie von hohen Dächern und lernt durch Feuerwände zu laufen. Der Nürnberger Stuntman Matthias Schendel ist ihr Lehrmeister. Der 46-Jährige ist seit fast 30 Jahren im Geschäft, hat schon in einigen Hollywoodproduktionen mitgewirkt und hält große Stücke auf seinen neuen Schützling. "Malin ist ein Rohdiamant, sie bringt viel sportliches Können und ein super Körpergefühl mit", sagt Matthias Schendel.

Kein offizieller Ausbildungsberuf

Malin steht noch ganz am Anfang ihrer Ausbildung. Als Stuntfrau zählt die Praxis. Eine klassische Ausbildung mit IHK-Abschluss gibt es in diesem Metier nicht. Matthias Schendel hat sich viel selbst beigebracht im Laufe der Jahre, von anderen Stuntmen gelernt, sich fortgebildet. Seine Kenntnisse will er an die 18-Jährige weitergeben. Die körperlichen Voraussetzungen bringe Malin Kieslich mit. Jetzt sei es die Aufgabe des Stuntkoordinators, die junge Frau langsam ans Metier heranzuführen, ihr zu zeigen, wie die Branche generell funktioniere. Es bringe nichts, gleich übermotiviert vom obersten Stockwerk zu springen. Das sei eher kontraproduktiv.

Erste Bewährungsprobe

Malin ist voller Freude dabei. Sogar einen ersten Aufritt vor laufender Kamera hat sie schon absolviert. Bei Dreharbeiten für einen ARD-Krimi durfte sie in Konstanz von einem Boot springen. Das sei echt aufregend gewesen. Gern würde sie mal eine Superheldin spielen, zum Beispiel in einer Marvel-Comicverfilmung. Erste Flugerfahrung sammelt sie bereits während des "Riggings". Dabei lernt Malin an dünnen Seilen hängend, Saltos zu machen und durch den Raum zu schweben. Die Seile werden später für die Filme am Computer wegretuschiert.

Überraschung für die Familie

Ganz ungefährlich ist der Job natürlich nicht. Das ist auch Malin klar. Ihre Eltern waren zunächst skeptisch, ob ihre Tochter nach dem Abitur als Stuntfrau wirklich den richtigen beruflichen Weg geht. Es folgten intensivere Gespräche mit Stuntkoordinator Matthias Schendel. Erste Zweifel wurden beseitigt.

"Mama hat sich alles vor Ort angeschaut, sie hat gemerkt, das ist etwas Handfestes und Professionelles und sich dann für mich gefreut", sagt Malin. Sie habe gute Chancen, sich einen festen Platz im Team zu sichern, so die Prognose des Stuntman Matthias Schendel. Wer weiß, vielleicht sehen wir sie schon bald in einem der nächsten Tatorte agieren.