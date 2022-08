Traumberuf eines Flüchtlings: Fast ertrunken, jetzt Badeaufsicht

Auf einer schwarzen Tafel steht mit weißer Kreide. "Wassertemperatur 18,5 Grad". Die Temperatur hat Reza Avazzade gerade gemessen. Dazu hat er "heiß" geschrieben, mit einem lachenden Smiley daneben. "Ich sage immer, in kühleres Wasser kann man gehen, in schmutziges nicht." Reza Avazzade hat im Felsenbad Pottenstein die Badeaufsicht.

Traumatisches Erlebnis am Badesee

Reza Avazzade ist 25 Jahre alt. Vor sechs Jahren ist er aus dem Iran geflohen. Von einer Flüchtlingsunterkunft ging es für ihn in die nächste: Zirndorf, Roth, Bayreuth. In Oberfranken hat er mittlerweile Fuß gefasst, lebt dort in einer kleinen Wohnung. Dass er heute als Badeaufsicht arbeitet, hat einen traumatischen Hintergrund.

Knapp fünf Jahre ist es her, dass er an einem Badesee in Ulm beinahe sein Leben verloren hätte. "Ich dachte ich kann schwimmen, aber es hat mir an Ausdauer gefehlt", sagt der 25-Jährige. Dann stockt er kurz beim Erzählen. "Ich war unter dem Wasser, ich habe aufgegeben und war fast tot – dann habe ich an meine Eltern gedacht und habe gekämpft." Es gelingt ihm sich ans Ufer zu retten. Dort fasste er den Entschluss, richtig schwimmen zu lernen. Kurzerhand meldet er sich bei der Wasserwacht und macht innerhalb von sechs Monaten sein Rettungsschwimmerabzeichen in Silber.

Glückliche Fügung in Pottenstein

Bis zu 1.300 Badegäste passen ins Pottensteiner Felsenbad. Da ist eine Badeaufsicht unerlässlich. Doch auch in Pottenstein war es nicht immer einfach, eine Badeaufsicht zu finden. Bevor der heutige Pächter Dieter Bauer das Bad Mitte 2019 übernommen hat, musste es wegen Personalmangels sogar geschlossen werden.

"Und dann stand Reza plötzlich da, der den Job unbedingt machen wollte. Das war ein Zufall und eine Hand hat in die andere gegriffen", erzählt Dieter Bauer. Zu diesem Zeitpunkt fehlte dem jungen Iraner aber noch eine Arbeitserlaubnis. Diese konnte dank des Pottensteiner Bürgermeisters und der Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung eingeholt werden, so Bauer.

Mit der Pfeife im Mund: Streng und beliebt

Mit wachem Blick läuft Reza Avazzade im Bad auf und ab. Um den Hals hat er seine neon-orange Pfeife hängen. "Die Waffe eines Bademeisters ist eine Pfeife", sagt er. Und er ist streng, denn es gehe schließlich um die Sicherheit der Gäste. Was er beispielsweise gar nicht leiden kann, ist das gegenseitige reinschubsen ins Wasser, Eltern, die mit ihren Kleinkindern im viel zu tiefen Wasser unterwegs sind oder das Missachten von Absperrungen.

Aktuell hat Reza Unterstützung von Manuel und Marco Selch. Die Brüder sind bei der Bayreuther Wasserwacht und verbringen einen Teil ihrer Ferien in Pottenstein, um den Beruf des Bademeisters besser kennenzulernen. "Es macht sehr viel Spaß, aber man hat auch viel Verantwortung. Reza hat so viel mehr Erfahrung als wir, da kann man wirklich etwas lernen, auch dass er viel strenger ist als wir zu den Gästen", so Manuel Selch. Wirklich übel nimmt ihm das aber niemand. Immer wieder verabschieden sich die Badegäste von Dieter Bauer mit den Worten, was für einen netten Bademeister er habe. "Das freut uns natürlich sehr", so Bauer.

Traumberuf Bademeister

Und genau solch ein Lob macht den Job für Reza Avazzade auch zum Traumberuf. Er lässt seinen Blick über die Felsen schweifen, die das Bad einrahmen. Dazu sei es der schönste Arbeitsplatz, den er jemals hatte, so Avazzade. Oft sitzt er unter einem Sonnenschirm am Steg. "Da habe ich einfach den besten Überblick. Viele denken ja, dass der Bademeister nur sitzt und wartete bis etwas passiert, dabei gehört so viel mehr dazu." Wie etwa die Temperatur und den PH-Wert des Wassers messen, Pumpen und Filter reinigen und Algen aus dem Naturbad entfernen. Und wenn einer der Gäste ein Anliegen hat, ist der 25-Jährige sofort zur Stelle. Ganz egal, ob es dabei um einen Spreißel im Fuß oder einen defekten Sonnenschirm geht.

"Ich mag meine Gäste, ich bin glücklich, wenn sie glücklich sind." Reza Avazzade, Badeaufsicht in Pottenstein

Angebote als Badeaufsicht in den Wintermonaten zu arbeiten hat er bereits. Der Traum von Reza Avazzade wäre jetzt noch, Bademeister zu werden. Denn einen solchen kann der 25-Jährige noch nicht ersetzen. Dafür bedarf es einer mehrjährigen Ausbildung.