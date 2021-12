Traum vom Eigenheim - Tinyhaus-Siedlung in Unterammergau geplant

Was im Garten von Manuela Schädle zunächst als kleines Ferienhaus gedacht war, wird immer öfter ein Ort zum Probewohnen - für Menschen, die in ihr Wohnprojekt am Unterammergauer Bahnhof einziehen wollen. Dort sind sechs "Tinyhäuser" im Bau.

Das Grundstück ist erschlossen, im Januar werden in einer Schreinerei in Unterammergau die Rohbauten für die Eigenheime erstellt.

"Wie Luxus-Camping"

Christiane Haas aus Starnberg ist zurzeit in Unterammergau bei den Initiatoren zum Probewohnen. Sie kann sich vorstellen, dauerhaft auf 21 Quadratmetern Fläche zu leben. Während der Holzofen vor sich hin bollert und wohlige Wärme und Gemütlichkeit verbreitet, erklärt sie den Reiz dieser Wohnform: "Es ist wie Luxus-Camping. Man konzentriert sich auf das Wesentliche, das ist wunderbar."

Die pensionierte Soziologin ist auf der Suche nach einem Platz für ihr eigenes Tiny-House. In ihrem Verein "Tinyhaus Lechrain e.V." in Landsberg haben sich über 60 Interessenten zusammen gefunden. Sie sind auf der Suche nach Gemeinden, die offen für neue Wohnformen sind und suchen nach geeigneten Grundstücken.

In Unterammergau entsteht eine kleine Tinyhaus-Siedlung

Manuela Schädle in Unterammergau ist schon viele Schritte weiter. Gemeinsam mit Lebensgefährte Bernd Klöpper plant sie seit einigen Jahren eine kleine Tinyhaus-Siedlung. Auf einem rund 1.000 Quadratmeter großen Grundstück am Bahnhof in Unterammergau entstehen sechs Häuser und ein Gemeinschaftsraum.

Die Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Strom sind bereits für jedes der sechs Holzhäuser gelegt. Die Gemeinde und der Landkreis Garmisch-Partenkirchen haben den Bauantrag genehmigt. Manuela Schädle ist glücklich, dass es im Dorf keine großen Diskussionen gab. "Mir ist wichtig, dass hier Leute zusammen leben aus der Mitte der Gesellschaft. Das sind keine Randgruppen".

In ihre kleine Siedlung wird ein junger Polizist einziehen, ein Architekt und auch zwei Damen im Ruhestand. Sie alle suchen das naturnahe Wohnen in einer kleinen Gemeinschaft.

80.000 Euro kostet der Traum vom eigenen Häuschen

Der Lebensgefährte von Manuela Schädle, Bernd Klöpper, kommt aus der Nähe von Bremen und hat dort in der eigenen Schreinerei schon acht solcher Mini-Häuser gebaut. In Unterammergau werden ab Januar die Rohbauten von einheimischen Schreinern erstellt. Die haben bisher keine Berührungsängste mit Klöppers Herkunft und Idee gehabt. "Das sind alles tolle Handwerksbetriebe", sagt der Schreinermeister aus dem Norden und freut sich auf die Zusammenarbeit.

70.000 – 80.000 Euro kostet ein Tiny-Haus in gehobener Ausstattung mit Bad, Kücheneck sowie Wohn– und Schlafbereich. Das Grundstück gehört Manuela Schädle, sie verpachtet die Parzellen langfristig. Wer das Projekt verlässt, kann sein Tinyhaus mitnehmen und an einem anderen Ort wieder aufstellen.

Leben auf 21 Quadratmetern

Die ehemalige Gemeinderätin möchte mit ihrem Projekt auch andere Gemeinden motivieren, Baugrund für Tinyhäuser zur Verfügung zu stellen. 60 bis 80 Anfragen gab es für die sechs Holzhäuser von Manuela und Bernd in Unterammergau.

Wer sich mit dem Gedanken an ein Tinyhaus beschäftigt, sollte bereit sein, sich von seinem bisher gewohnten Lebensstil zu verabschieden. Die Waschmaschine kommt ins Gemeinschaftshaus, die Spülmaschine hat keinen Platz im gut gedämmten Holzhaus. Voraussetzung für dieses Leben sind hoher Idealismus und die Fähigkeit, sich dauerhaft auf 21 Quadratmeter zu beschränken.