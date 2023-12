Traum geht in Erfüllung: Feuerwehrmann darf auf XXL-Stuhl sitzen

Das Erkennungsmerkmal einer großen Möbelhaus-Kette sind überdimensionale roten Stühle, die vor den einzelnen Filialen stehen. Auch im Nürnberger Südosten steht ein solcher rund 30 Meter hoher roter Stuhl. Dort hat am Freitagmorgen ein ganz besonderer Einsatz der Berufsfeuerwehr Nürnberg stattgefunden.

"Kein Grund zur Sorge! Stuhl wurde nicht vom Sturm beschädigt"

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen samt Drehleiter an und sperrte den Gehweg ab. Bei X (vormals Twitter) teilten die Beamten mit: "Kein Grund zur Sorge! Der rote Stuhl beim XXXLutz wurde nicht vom Sturm beschädigt. Heute hat unser Hanni seinen letzten Alarmdienst und es war immer sein Wunsch einmal auf dem Stuhl zu sitzen".

"Hanni" war 30 Jahre im Dienst

Nach rund 30 Dienstjahren beende der Nürnberger Feuerwehrmann Hans "Hanni" Höcherl nun seinen Dienst bei der Nürnberger Berufsfeuerwehr, teilten die Beamten auf BR-Anfrage mit. Dort sei er viele Jahre als stellvertretender Wachabteilungsführer im Dienst gewesen und war "federführend für das Feuerwehrmuseum auf der Feuerwache 3 zuständig".

Feuerwehrmann: "Auf einmal ist der Wunsch in Erfüllung gegangen"

Für Höcherl war die Überraschung ein ganz besonderer Moment: "Ich hab' vor Jahren mal gesagt: Mensch Meier, da fahre ich mal rauf, aber das darf man dann ja nicht machen. Und auf einmal machen die Kollegen das möglich", sagte Höcherl im Gespräch mit Mittags in Franken auf Bayern 1. Er sei "fast sprachlos gewesen", als er heute früh nichtsahnend im Bad stand, aus dem Fenster sah und die Kollegen entdeckte, die mit teils historischen Feuerwehrautos auf ihn warteten. Auch auf dem Weg zum roten Stuhl ließen ihn die Kollegen im Unklaren, was ihn erwarten würde "und auf einmal ist der Wunsch in Erfüllung gegangen und ich war dann plötzlich auf dem roten Stuhl gesessen", erzählt Höcherl lachend. Für ihn eine riesengroße Überraschung, an die er sich gerne erinnern wird.

Höhenretter sicherten Feuerwehrmann

"Natürlich war der Kollege während seines Aufenthalts auf dem Stuhl professionell durch Höhenretter der Berufsfeuerwehr gegen Absturz gesichert", teilte die Feuerwehr mit. An dem besonderen Einsatz nahmen demnach auch etliche Kollegen anderer Wachen, bereits pensionierte, ehemalige Kollegen der Berufsfeuerwehr und viele Angehörige des Fördervereins Nürnberger Feuerwehrmuseum teil.