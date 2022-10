Trauerstaatsakt in Würzburg: Ade, Barbara Stamm

In Würzburg findet heute ein Trauer-Staatsakt für die verstorbene langjährige Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) statt. Der Bayerische Landtag lädt am Nachmittag in den Kiliansdom und die Residenz ein. Barbara Stamm galt als das soziale Gewissen ihrer Partei – mit viel Herz und Hartnäckigkeit. Sie war am vergangenen Mittwoch nach schwerer Krankheit im Alter von 77 Jahren in ihrer Heimatstadt Würzburg gestorben.

Der Trauerstaatsakt in der Heimatstadt von Barbara Stamm ist im Rahmen eines Requiems mit dem Würzburger Bischof Franz Jung geplant – freie Plätze im Dom wird es wohl nur ein paar wenige geben, teilte der Landtag mit. Denn angekündigt haben sich mehrere hundert langjährige Wegbegleiter von Barbara Stamm aus Politik und Gesellschaft, darunter die früheren Ministerpräsidenten Edmund Stoiber und Günther Beckstein, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, und die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth.

Requiem im Fernsehen und Internet übertragen

Der Gottesdienst wird ab kurz vor 14 Uhr live vom Bayerischen Fernsehen und online auf BR24 übertragen. Konzelebranten von Bischof Jung sind dabei, unter anderem sein Vorgänger Bischof Friedhelm Hofmann, Weihbischof Ulrich Boom und der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick. Es ist geplant, dass Stamms Töchter Nachrufe sprechen. Trauerreden halten Ministerpräsident Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner und der Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchardt.

Zum Artikel: "Requiem und Staatsakt für Barbara Stamm"

Trauerfeier und Beisetzung im privaten Rahmen

Die anschließende Trauerfeier in der Würzburger Residenz ist nur für geladene Gäste. Bereits am Vormittag haben Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, sich von Stamm zu verabschieden: Von neun bis elf Uhr wird der Sarg der Unterfränkin im Dom aufgebahrt. Die Beisetzung findet am Samstag im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

Welle der Anteilnahme

Barbara Stamm war am vergangenen Mittwoch gestorben. Ihr Tod löste parteiübergreifend große Anteilnahme in der Politik, in Sozialverbänden und in der katholischen Kirche sowie bei vielen Menschen aus. Die unterfränkische CSU-Politikerin war die erste Frau an der Spitze des bayerischen Parlaments, dem sie 42 Jahre angehörte.