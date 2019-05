Trauermarsch: Hersbrucker beerdigen ihr Krankenhaus

Begleitet von Posaunenbläsern wollen Bürger um 16 Uhr von der Hersbrucker Gartenstraße zum Krankenhaus ziehen. Dort hat die Bürgerinitiative "Unser Herz schlägt fürs Hersbrucker Krankenhaus" dazu aufgerufen, die "leeren Versprechungen" aller Beteiligten symbolisch platzen zu lassen. Auch einen gemeinsamen Leichenschmaus soll es geben.

Empörung über taube Ohren

Viele Bürger sind vor allem darüber empört, dass ihre Hilferufe in den vergangenen zwei Jahren wenig Gehör fanden. Die Bürgerinitiative hatte sich nach der Ankündigung der Schließung an den damaligen bayerischen Heimatminister Markus Söder (CSU), Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) und an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gewandt. Außerdem an den Klinikträger, die Klinikum Nürnberg GmbH. Doch jeder habe die Verantwortung für das Ende des Krankenhauses anderen zugeschoben.

Zugleich beklagen die Organisatoren der Bürgerinitiative, dass allein die Ankündigung der Schließung dafür gesorgt habe, dass mehrere Arztpraxen in Hersbruck schließen mussten. Auch die ärztliche Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung, die im Krankenhaus angesiedelt ist, muss ihren Betrieb vorerst einstellen, weil sie auf die Infrastruktur in der Klinik angewiesen ist. Die Klinik und die ärztliche Versorgung in Hersbruck seien systematisch ausgeblutet worden, heißt es von der Bürgerinitiative weiter.

Jahre früher als geplant

Eigentlich wollte die GmbH Krankenhäuser Nürnberger Land, eine Tochtergesellschaft des Klinikums Nürnberg, das Krankenhaus in Hersbruck erst im Jahr 2022 schließen. Als Grund wurden abnehmende Patientenzahlen und die marode Bausubstanz der Klinik angeführt. Nachdem die Bettenzahl auf 30 reduziert worden war, hatten jedoch drei Belegärzte gekündigt. Auch war es der GmbH Krankenhäuser Nürnberger Land der Bürgerinitiative zufolge nicht gelungen, ausreichend Assistenzärzte zu finden. Dadurch sei die Arbeitsbelastung für die verbliebenen fünf Belegärzte zu groß geworden, weswegen auch sie vorzeitig ihren Vertrag gekündigt hatten.

Ministerin setzt sich für Alternativen ein

Unterdessen lässt Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) Alternativen prüfen. Sie habe bereits vorige Woche mehrere Beteiligte zu einem runden Tisch in ihr Ministerium eingeladen, erklärte Huml. Ziel sei es, das medizinische Angebot in Hersbruck weiterhin attraktiv zu gestalten. Eine Möglichkeit könnte etwa ein Ärztehaus im Zentrum von Hersbruck sein. Ein Investor plant Huml zufolge ein entsprechendes Angebot. Alternativ könnte auch ein tagesklinisches Angebot in das geplante Ärztehaus integriert werden. Trotz der Schließung des Hersbrucker Krankenhauses sei die medizinische Versorgung in Hersbruck gewährleistet, versicherte Huml. Patienten könnten die Kliniken in Lauf und Altdorf nutzen, so die Ministerin.