Trauergottesdienst in Heroldsberg nach S-Bahn-Tragödie

Am Samstag (02.02.19) wird in der katholischen Kirche in Heroldsberg ein Trauergottesdienst für die beiden beim S-Bahn-Unglück in Nürnberg ums Leben gekommenen Jugendlichen abgehalten. Während der Andacht ist das Areal um das Gotteshaus großräumig abgesperrt, sagte der Bürgermeister der Gemeinde, Johannes Schalwig (CSU).

Trauerhalle auf Friedhof geöffnet

Die ökumenische Veranstaltung ist zwar öffentlich, Pressevertreter sind jedoch nicht zugelassen. Sicherheitsleute, Anwälte und Polizei stellen den Wunsch der Familie sicher, dass keine Foto- oder Filmaufnahmen sowie Interviews gemacht werden. Bereits heute Abend besteht die Möglichkeit, von den getöteten 16-Jährigen Abschied zu nehmen. Zwischen 17.00 und 20.00 Uhr ist die Trauerhalle auf dem Heroldsberger Friedhof geöffnet.

Von Zug überrollt worden

Die beiden Jugendlichen waren am vergangenen Wochenende nach einem Streit an der S-Bahn-Haltestelle Frankenstadion in Nürnberg auf die Gleise gefallen. Dabei waren sie von einem einfahrenden Zug erfasst und getötet worden. Ein dritter Jugendlicher, der ebenfalls ins Gleisbett gestürzt war, konnte sich durch einen Sprung in Sicherheit bringen.

17-Jährige in U-Haft

Zwei 17-Jährige sitzen wegen des Vorfalls in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, die Jugendlichen auf die Gleise geschubst und dabei ihren Tod in Kauf genommen zu haben. Zum Zeitpunkt des Unglücks sollen sich 150 Jugendliche auf dem Bahnsteig aufgehalten haben.