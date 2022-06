Trauergottesdienst für Opfer des Zugunglücks

In einem ökumenischen Trauergottesdienst wollen die katholische und die evangelische Kirche am Samstag gemeinsam an die Todesopfer des Zugunglücks in Burgrain bei Garmisch-Partenkirchen erinnern.

Kardinal Marx und Regionalbischof Kopp gestalten den Gottesdienst

Hinterbliebene, Überlebende und Angehörige werden in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Partenkirchen dabei sein - ebenso wie Rettungs- und Hilfskräfte. Das gaben die Kirchen in ihren Pressemitteilungen bekannt. Kardinal Reinhard Marx, der Erzbischof von München und Freising, und Christian Kopp, der Regionalbischof der Evangelischen Kirche München und Oberbayern, gestalten den Gedenkgottesdienst gemeinsam. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) wird erwartet.

Gebete in ukrainischer Sprache

Weil sich unter den Todesopfern zwei Frauen befinden, die aus der Ukraine geflüchtet waren, werden bei dem Gottesdienst auch Gebete in ukrainischer Sprache vorgetragen. Der Bayerische Rundfunk überträgt den Trauergottesdienst live ab 17 Uhr - im BR Fernsehen und in der BR-Mediathek.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat am Samstag für alle öffentlichen Gebäude im Freistaat Trauer-Beflaggung angeordnet.

Ermittlungen zur Unfallursache dauern an

Bei dem Zugunglück in Burgrain, einem nördlichen Gemeindeteil von Garmisch-Partenkirchen, waren am 3. Juni vier Frauen und ein 13-jähriger Bub ums Leben gekommen, mehr als vierzig Menschen wurden verletzt – mehrere von ihnen schwer. Noch immer laufen die Untersuchungen und Ermittlungen zur Unfallursache.