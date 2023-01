Abschied von Benedikt: Gläubige aus Ostbayern reisen nach Rom

Bereits am frühen Dienstagmorgen ist von Regensburg aus ein erster Bus des Bayerischen Pilgerbüros losgefahren. Er bringt Gläubige nach Rom. Dort findet am Donnerstag das Requiem für den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. statt. Mit an Bord ist auch BR24-Reporter Andreas Wenleder, der von der Pilgerreise und den Trauerfeierlichkeiten im Vatikan berichten wird.

Aus Heimatgemeinde kommen Feuerwehrler und Kirchenchor

Am Dienstagabend wollen sich rund 30 Bürgerinnen und Bürger aus Pentling bei Regensburg, der früheren Heimatgemeinde Benedikts, in einem Charterbus auf den Weg machen. Es sollen Fahnenabordnungen aller sieben Orts-Feuerwehren dabei sein. Außerdem machen sich der Kirchenchor, weitere Vertreter der Vereine und Alt-Bürgermeister Albert Rummel mit auf den Weg. Er hatte dem verstorbenen Papst 1987 die Ehrenbürgerurkunde überreicht. Pentlings Bürgermeisterin Barbara Wilhelm (Freie Wähler) ist bereits unterwegs: Sie startete mit dem Bus des Bayerischen Pilgerbüros von Regensburg nach Rom.

Aus dem Bistum Passau werden Bischof Stefan Oster sowie Delegationen aus dem Wallfahrtsort Altötting und aus Benedikts Geburtsort Marktl am Requiem in Rom teilnehmen. Mitreisen werden unter anderem Altöttings Stadtpfarrer Klaus Metzl, Landrat Erwin Schneider und Bürgermeister Stephan Antwerpen.

Bundesweites Trauergeläut zur Beisetzung

Am Donnerstag sollen für Benedikt die Glocken läuten: Die Deutsche Bischofskonferenz hat den 27 katholischen Bistümern in Deutschland empfohlen, am 5. Januar gegen 11 Uhr bundesweit ein Trauergeläut zu ermöglichen.

Papst Franziskus will vor dem Petersdom einen großen Trauergottesdienst mit Zehntausenden Menschen abhalten. Anschließend wird Benedikt im ehemaligen Grab seines Vorgängers Johannes Paul II. in der Krypta des Petersdoms beigesetzt. Mit dabei sein will auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Benedikt XVI. – der bayerische Papst

Als zentrale Trauerfeier im Bistum Passau findet dann am kommenden Samstag um 10 Uhr das Pontifikalrequiem im Passauer Dom statt, den auch Bischof Oster zelebrieren wird. Im Dom liegt bis dahin auch das Kondolenzbuch für Benedikt aus. Auch im Regensburger Dom haben bereits zahlreiche Gläubige in einem Kondolenzbuch Abschied genommen.

Benedikt XVI. stammt aus dem Bistum Passau. Er kam am 16. April 1927 in Marktl zur Welt und wurde in der örtlichen Pfarrkirche St. Oswald getauft. Sein als Stiftung betriebenes Geburtshaus steht der Öffentlichkeit offen. Wegen des Todes von Benedikt hat das Papsthaus von Freitag bis Sonntag außerplanmäßig von 10 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet.