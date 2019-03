12.03.2019, 05:25 Uhr

Trauerfeier für erschossenen Würzburger Polizeischüler

In Garstadt, einem Ortsteil von Bergrheinfeld, findet heute die Trauerfeier für den Polizeischüler statt, der am 1. März in Würzburg ums Leben kam. Der 20-Jährige war von einem 19 Jahre alten Kollegen versehentlich erschossen worden.