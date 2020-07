Trauerfeier für verstorbenen Pfarrer Breitenbach am 21. Juli

In der Nacht auf den 15. Juli ist der beliebte und kirchenkritische katholische Pfarrer Roland Breitenbach in Schweinfurt gestorben. Der Geistliche lag nach einem erlittenen Oberschenkelhalsbruch im Krankenhaus St. Josef. Roland Breitenbach wurde 84 Jahre alt. Wie die Stadtkirche Schweinfurt nun mitteilte, wird die Trauerfeier am Dienstag (21.07.20) um 10 Uhr in der katholischen Kirche St. Michael stattfinden. Es soll Plätze für 400 bis 500 Trauergäste geben. Schon an diesen Sonntag (19.07.20) soll es die Möglichkeit geben, sich in der Kirche in einem Kondolenzbuch einzutragen.

Charismatischer Kirchenmann und Kritiker der Amtskirche

Breitenbach war für seine charismatischen Gottesdienste bekannt. Er kritisierte – wenn er der Ansicht war, dass das nötig sei – den Würzburger Bischof oder den Papst. Papst Franziskus schickte er eines seiner zahlreichen Bücher. Sein Credo war: Nicht aus der Kirche austreten, sondern engagiert auftreten! Breitenbach war auch bekannt für seine Ehevorbereitungsseminare - den von ihm erfundenen "Ehe-TÜV" - und für seine Büttenpredigten. 1997 hatte Breitenbach das "Café Löwenzahn" gegründet. Dort hat er Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen einen Job gegeben und rein vegetarische Gerichte angeboten.

Pfarrer mit Draht zu den Bikern

2013 hielt er seinen letzten, damals 37., Motorradgottesdienst ab. Mehrere tausend Motorradfahrer aus ganz Nordbayern kamen regelmäßig zu seinen Motorradgottesdiensten. Zu seinem letzten fuhren alleine 1.200 Biker aus Würzburg nach Schweinfurt. Anfang Oktober 2014 erlitt Breitenbach nach einem Fahrradsturz schwere Kopfverletzungen. Gut eineinviertel Jahre später hielt er – unterstützt von Laien – wieder Gottesdienste.